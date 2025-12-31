#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.57
591.68
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.57
591.68
6.42
Наука и технологии

Главный лес планеты переходит в "гипертропический климат": ученые бьют тревогу

амазония, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 13:46 Фото: pixabay
Новое исследование тропических лесов Амазонки показало, что регион переходит в состояние "гипертропического климата", потому что засухи там становятся более продолжительными, жаркими и частыми, сообщает Zakon.kz.

Международная группа ученых провела исследование и пришла к выводу, что у этих условий "нет аналогов в настоящее время". Деревья подвергаются совершенно новым уровням стресса, а способность Амазонии поглощать углекислый газ снижается, пишет Sciencealert.

Современные и грядущие изменения, основанные на данных, собранных в Амазонии за более чем 30 лет, настолько радикальны, что исследователи придумали новое определение: "гипертропический". Речь идет об условиях, которых на Земле не существовало миллионы лет.

Исследователи изучили, как деревья и почва, в которой они растут, реагируют на периоды высоких температур и засухи. По мере усиления этих периодов они дают представление о том, что может стать новой нормой в течение следующих 100 лет.

"Когда случаются такие жаркие засухи, именно такой климат мы ассоциируем с гипертропическим лесом, потому что он выходит за рамки того, что мы сейчас считаем тропическим лесом", – говорит географ Джефф Чемберс из Калифорнийского университета в Беркли.

Модели, созданные на основе данных, собранных Чемберсом и его коллегами, показывают, что к 2100 году такие жаркие засухи, вероятно, станут еще более распространенными и будут происходить круглый год – даже в сезон дождей (примерно с декабря по май).

Предполагается, что деревья будут погибать чаще из-за снижения влажности почвы, что может вызвать две взаимосвязанные проблемы: гидравлический сбой, при котором пузырьки воздуха блокируют транспорт воды внутри деревьев, и углеродное голодание, при котором закрытие пор листьев в попытке сохранить воду влияет на фотосинтез.

Полевые измерения показывают, что это уже происходит сейчас в экстремальных условиях нынешнего климата Амазонии. Если же климат станет гипертропическим, такие экстремальные ситуации будут случаться гораздо чаще, потенциально увеличивая смертность деревьев на 55 процентов.

"Мы показали, что быстрорастущие деревья с низкой плотностью древесины более уязвимы и погибают в большем количестве, чем деревья с высокой плотностью древесины", – говорит Чемберс.

Исследователи прогнозируют, что большинство гипертропических лесов возникнет в регионе Амазонки, хотя они, вероятно, появятся и в Африке, и в Азии. По мере отмирания деревьев эти леса могут превратиться из поглотителей углерода в его источники.

"Эти прогнозы основаны на обширных данных, и это еще одно отрезвляющее напоминание о том, насколько важны леса для баланса атмосферы, и что произойдет, если их потерять. Все зависит от того, что мы будем делать. От нас зависит, в какой степени мы действительно сможем создать этот гипертропический климат", – заявил Чемберс.

По его словам, "если мы будем просто выбрасывать парниковые газы в неограниченном количестве, без всякого контроля, то мы очень скоро создадим этот гипертропический климат".

Леса Амазонии – это крупнейший в мире массив влажнотропических вечнозеленых лесов в бассейне реки Амазонки, охватывающий девять стран Южной Америки. Их называют "легкими планеты" за огромную роль в производстве кислорода и поглощении углекислого газа, они являются домом для невероятного биоразнообразия, включая 10% всех видов животных и растений на Земле.

Ранее ученые обнаружили во льдах Гренландии "оазис" жизни.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Президент Бразилии пообещал нулевой уровень вырубки лесов Амазонки
09:26, 09 августа 2023
Президент Бразилии пообещал нулевой уровень вырубки лесов Амазонки
Ученые сделали сенсационное открытие о временах года на Земле
04:30, 25 декабря 2025
Ученые сделали сенсационное открытие о временах года на Земле
Новый тепловой рекорд установил 2024 год: ученые бьют тревогу
13:26, 19 марта 2025
Новый тепловой рекорд установил 2024 год: ученые бьют тревогу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: