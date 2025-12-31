Главный лес планеты переходит в "гипертропический климат": ученые бьют тревогу

Новое исследование тропических лесов Амазонки показало, что регион переходит в состояние "гипертропического климата", потому что засухи там становятся более продолжительными, жаркими и частыми, сообщает Zakon.kz.

Международная группа ученых провела исследование и пришла к выводу, что у этих условий "нет аналогов в настоящее время". Деревья подвергаются совершенно новым уровням стресса, а способность Амазонии поглощать углекислый газ снижается, пишет Sciencealert.

Современные и грядущие изменения, основанные на данных, собранных в Амазонии за более чем 30 лет, настолько радикальны, что исследователи придумали новое определение: "гипертропический". Речь идет об условиях, которых на Земле не существовало миллионы лет.

Исследователи изучили, как деревья и почва, в которой они растут, реагируют на периоды высоких температур и засухи. По мере усиления этих периодов они дают представление о том, что может стать новой нормой в течение следующих 100 лет.

"Когда случаются такие жаркие засухи, именно такой климат мы ассоциируем с гипертропическим лесом, потому что он выходит за рамки того, что мы сейчас считаем тропическим лесом", – говорит географ Джефф Чемберс из Калифорнийского университета в Беркли.

Модели, созданные на основе данных, собранных Чемберсом и его коллегами, показывают, что к 2100 году такие жаркие засухи, вероятно, станут еще более распространенными и будут происходить круглый год – даже в сезон дождей (примерно с декабря по май).

Предполагается, что деревья будут погибать чаще из-за снижения влажности почвы, что может вызвать две взаимосвязанные проблемы: гидравлический сбой, при котором пузырьки воздуха блокируют транспорт воды внутри деревьев, и углеродное голодание, при котором закрытие пор листьев в попытке сохранить воду влияет на фотосинтез.

Полевые измерения показывают, что это уже происходит сейчас в экстремальных условиях нынешнего климата Амазонии. Если же климат станет гипертропическим, такие экстремальные ситуации будут случаться гораздо чаще, потенциально увеличивая смертность деревьев на 55 процентов.

"Мы показали, что быстрорастущие деревья с низкой плотностью древесины более уязвимы и погибают в большем количестве, чем деревья с высокой плотностью древесины", – говорит Чемберс.

Исследователи прогнозируют, что большинство гипертропических лесов возникнет в регионе Амазонки, хотя они, вероятно, появятся и в Африке, и в Азии. По мере отмирания деревьев эти леса могут превратиться из поглотителей углерода в его источники.

"Эти прогнозы основаны на обширных данных, и это еще одно отрезвляющее напоминание о том, насколько важны леса для баланса атмосферы, и что произойдет, если их потерять. Все зависит от того, что мы будем делать. От нас зависит, в какой степени мы действительно сможем создать этот гипертропический климат", – заявил Чемберс.

По его словам, "если мы будем просто выбрасывать парниковые газы в неограниченном количестве, без всякого контроля, то мы очень скоро создадим этот гипертропический климат".

Леса Амазонии – это крупнейший в мире массив влажнотропических вечнозеленых лесов в бассейне реки Амазонки, охватывающий девять стран Южной Америки. Их называют "легкими планеты" за огромную роль в производстве кислорода и поглощении углекислого газа, они являются домом для невероятного биоразнообразия, включая 10% всех видов животных и растений на Земле.

