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Наука и технологии

Ученые выяснили, что океан становится темнее

Человек и скаты на дне океана, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 04:30 Фото: pexels
Международная команда исследователей выяснила, что более одной пятой Мирового океана (около 75 млн кв. км) стало значительно темнее за последние два десятилетия, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Global Change Biology (GCB). В ней говорится, что изменения глубины фотической зоны – области, куда проникает солнечный и лунный свет – угрожают морским экосистемам по всему миру.

Фотическая зона играет ключевую роль в жизни океана: здесь обитает до 90% всех морских организмов. Свет в этой зоне не только обеспечивает фотосинтез, но и управляет поведенческими циклами животных. Потемнение нарушает эти процессы.

Согласно исследованию, 21% Мирового океана с 2003 по 2022 год подверглись потемнению. Особенно заметны изменения в прибрежных зонах и в открытом океане. В 9% океана глубина фотической зоны сократилась более чем на 50 метров.

В 2,6% – более чем на 100 метров, что эквивалентно потере огромных объемов светлого пространства, жизненно важного для морских обитателей. При этом около 10% поверхности океана, наоборот, стали светлее, что указывает на динамичность и сложность происходящих процессов.

Причины потемнения разнятся. В прибрежных зонах – это повышенный сток с суши, включающий удобрения, органику и осадки, особенно после сильных дождей. В открытом океане – изменения в динамике цветения водорослей и повышение температуры поверхности, снижающее прозрачность воды.

Ранее ученые раскрыли тайну американской подлодки, затонувшей более века назад.

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Аксинья Титова
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