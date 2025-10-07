Ученые открыли таинственный вулкан на дне Тихого океана

На таинственном дне Тихого океана за тысячи метров под поверхностью есть вулкан, который проявляет признаки жизни. Он расположен в 500 км от побережья американского штата Орегора, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Econews, ученые считают, что он может извергнуться в любой момент. В течение нескольких лет исследователи наблюдают увеличение сейсмической активности и рост давления под поверхностью вулкана.

"Этот подводный вулкан является одним из самых исследованных благодаря своей интригующей природе и возможности, которую он предоставляет ученым наблюдать за редким глубинным вулканическим процессом. Хотя его удаленное расположение делает извержение практически незаметным для населения, проживающего на суше, оно может иметь значительное влияние на местные морские экосистемы", – объяснили в материале.

Вулкан называется Axial Seamount и расположен на дне океана, где сталкиваются тектонические плиты, образуя своеобразную "природную лабораторию".

"Axial Seamount уже извергался ранее, последнее крупное извержение было зафиксировано в 2015 году. С тех пор признаки возможного нового извержения были обнаружены через усиление сейсмической активности, изменение в поведении гидротермальных источников и вздутие морского дна. Этот вулкан контролируется с помощью современной сети подводных датчиков, которые предоставляют исследователям данные в режиме реального времени", – отмечают в Econews.

В то же время ученые говорят, что даже если извержение на подводном вулкане не окажет прямого влияния на сушу, то оно точно повлияет на морскую жизнь поблизости, особенно в районах, где гидротермальные источники обеспечивают уникальные среды обитания для различных форм жизни.

