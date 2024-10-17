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Извержение звездного вулкана: космический телескоп заснял выброс материи

Космический телескоп заснял выброс материи, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 03:40 Фото: pixabay
Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал звезду R Водолея, которая известна своей активностью: мощными выбросами материи в окружающее пространство. Из-за этого ее даже называют звездным вулканом, сообщает Zakon.kz.

Звезда привлекает внимание тем, что представляет собой не один, а два объекта. Она состоит из красного гиганта и белого карлика, которые вращаются вокруг друг друга в бесконечном космическом танце.

R Водолея классифицируется как симбиотическая переменная звезда. Она находится на расстоянии около 650 световых лет от нас и является ближайшей к Земле звездой подобного типа.

Красный гигант постоянно пульсирует, его температура и светимость изменяются каждые 390 дней. Этот цикл совпадает с 44-летним орбитальным периодом белого карлика.

Космический телескоп заснял выброс материи, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 03:40

Фото: NASA / ESA

Когда белый карлик приближается к красному гиганту, он притягивает часть его вещества, формируя что-то вроде диска, который затем разрушается и выбрасывает струи материала. После этого процесс повторяется.

Взрыв испускает мощные потоки, видимые как светящиеся нити. Плазма скручивается под воздействием силы вспышки и устремляется наружу, управляемая сильными магнитными полями. Нити светятся в видимом диапазоне, так как они освещены мощным излучением звездной пары.

Ранее Китай рассказал о своих планах исследования космоса.

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