Извержение звездного вулкана: космический телескоп заснял выброс материи
Звезда привлекает внимание тем, что представляет собой не один, а два объекта. Она состоит из красного гиганта и белого карлика, которые вращаются вокруг друг друга в бесконечном космическом танце.
R Водолея классифицируется как симбиотическая переменная звезда. Она находится на расстоянии около 650 световых лет от нас и является ближайшей к Земле звездой подобного типа.
Красный гигант постоянно пульсирует, его температура и светимость изменяются каждые 390 дней. Этот цикл совпадает с 44-летним орбитальным периодом белого карлика.
Фото: NASA / ESA
Когда белый карлик приближается к красному гиганту, он притягивает часть его вещества, формируя что-то вроде диска, который затем разрушается и выбрасывает струи материала. После этого процесс повторяется.
Взрыв испускает мощные потоки, видимые как светящиеся нити. Плазма скручивается под воздействием силы вспышки и устремляется наружу, управляемая сильными магнитными полями. Нити светятся в видимом диапазоне, так как они освещены мощным излучением звездной пары.
Ранее Китай рассказал о своих планах исследования космоса.