Ученый объяснил, почему ледник размером с Великобританию угрожает планете

Антарктический ледник Туэйтса, известный как ледник "Судного дня", продолжает вызывать серьезную обеспокоенность ученых, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают специалисты, движение ледника связано с воздействием теплых океанических вод, которые подмывают его основание и способствуют образованию трещин. Этот процесс ускоряет дестабилизацию ледяного массива, площадь которого сопоставима с территорией Великобритании.

По словам океанолога, члена Русского географического общества Анатолия Таврического, за перемещением ледника необходимо вести постоянный мониторинг. В беседе с aif.ru он подчеркнул, что изменения его положения могут представлять опасность для судоходства и требуют своевременного оповещения мореплавателей.

Эксперт также указал на риск попадания ледника в более теплые течения, что может ускорить его таяние. Кроме повышения уровня мирового океана, таяние способно привести к высвобождению древних микроорганизмов, находившихся в замороженном состоянии, и их распространению в морской среде.

По оценкам западных ученых, при полном разрушении ледника уровень Мирового океана может подняться примерно на 60 сантиметров. В неблагоприятном сценарии рост может достигнуть 3-5 метров, что способно запустить цепную реакцию таяния других ледников и привести к климатическим изменениям глобального масштаба. При этом специалисты отмечают, что подобные процессы будут развиваться постепенно, однако требуют пристального внимания уже сейчас.