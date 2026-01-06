"Лед тронулся": самый опасный ледник Антарктики угрожает всему человечеству
Как говорится на портале Phys.org, причиной этого смещения стали теплые океанические воды: они подмывают основание ледника, провоцируя образование трещин.
По оценкам исследователей, площадь ледника сопоставима с территорией Великобритании. Если он полностью разрушится, уровень Мирового океана может подняться как минимум на 60 сантиметров, а при наихудшем сценарии – на 3-5 метров.
Подобные изменения способны запустить процесс таяния других ледников и привести к катастрофическим климатическим последствиям для всей планеты. Чтобы изучить ситуацию, Новая Зеландия готовит месячную экспедицию к кромке ледника.
Исследователи планируют использовать радары и датчики для сбора данных.
Ранее стало известно, что в ключевой точке планеты формируется новый тип климата.