Наука и технологии

"Лед тронулся": самый опасный ледник Антарктики угрожает всему человечеству

Снег, люди, горы, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 06:41 Фото: freepik
Антарктический ледник Туэйтса, известный в народе как ледник "Судного дня", признан самым опасным в Мировом океане. Согласно новым исследованиям, он начал активно смещаться, сообщает Zakon.kz.

Как говорится на портале Phys.org, причиной этого смещения стали теплые океанические воды: они подмывают основание ледника, провоцируя образование трещин.

По оценкам исследователей, площадь ледника сопоставима с территорией Великобритании. Если он полностью разрушится, уровень Мирового океана может подняться как минимум на 60 сантиметров, а при наихудшем сценарии – на 3-5 метров.

Подобные изменения способны запустить процесс таяния других ледников и привести к катастрофическим климатическим последствиям для всей планеты. Чтобы изучить ситуацию, Новая Зеландия готовит месячную экспедицию к кромке ледника.

Исследователи планируют использовать радары и датчики для сбора данных.

Ранее стало известно, что в ключевой точке планеты формируется новый тип климата.

Аксинья Титова
