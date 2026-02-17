80 млрд долларов или изменение карты мира: ученые бьют тревогу из-за ледника "Судного дня"

Внимание ученых со всего мира приковано к леднику Туэйтса, названному ледником "Судного дня", потому что его стремительное таяние грозит потопами на большой части планеты, сообщает Zakon.kz.

Ледник расположен на северной окраине Западно-Антарктического ледового щита и имеет ширину около 129 км, а толщину более 2000 м – это гигантский кусок льда. И к сожалению, он тает. Ученые, изучающие его, предупреждают, что ледник Туэйтса является причиной примерно 10 процентов повышения уровня Мирового океана.

Если весь ледник обрушится, это может поднять уровень Мирового океана на целых 60 см. А в худшем случае есть опасения, что обрушение ледника Туэйтса может потянуть за собой другие ледники, что может поднять уровень Мирового океана на целых три метра. Эта катастрофа грозит значительной потерей земель нескольким странам, поэтому его и прозвали ледником "Судного дня", пишет Ladbible.

И ученые рассматривают возможность проведения миссии по предотвращению подобного инцидента. Так, один из руководителей проекта "Морская завеса" Марианна Хаген изучает возможность строительства донного барьера шириной 80 км и высотой 150 м, чтобы предотвратить обрушение ледника.

"То, что это чрезвычайно сложно, не является оправданием для того, чтобы не пытаться. Для меня это очевидный вопрос. Если возможно предотвратить повышение уровня моря на 65 см для всех с помощью одной целенаправленной меры в одном месте, я готова изучить этот вариант. Я считаю, что мы обязаны это сделать", – заявила она.

По некоторым оценкам, реализация такого проекта может обойтись в 80 млрд долларов. Но Хаген предупреждает, что последствия отказа от него обойдутся гораздо дороже.

"Если сравнивать с затратами на восстановление и устранение последствий разрушения побережья, то это лишь малая часть. Стоимость этого проекта составит миллиарды. А ущерб исчисляется триллионами", – сказала она.

Ранее сообщалось, что ледник Судного дня" тает снизу под действием потока теплой воды, а эта подводная стена длиной 80 км перекроет этот поток, позволяя при этом более холодной воде из окрестностей ледника перетекать через него и охлаждать окружающие моря.

В настоящее время в рамках проекта "Морская завеса" рассматривается возможность создания экспериментальной модели в норвежском фьорде, поскольку, по словам Хаген, было бы "совершенно безумием" начинать строительство 80-километровой стены в воде рядом с антарктическим ледником.

Портал Climate Change & Nature ранее писал, что, если ледник Туэйтса растает, вода хлынет в чашу Западно-Антарктического ледникового щита, которая находится ниже уровня моря. Это приведет к резкому исчезновению льда на огромных территориях Антарктиды и к повышению уровня моря уже не на 65 см, а на 70 м. Попадание огромных масс ледяной воды в океан может привести также к фактическому уничтожению системы теплых и холодных течений, которую называют Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией. В систему входит и теплое течение Гольфстрим – благодаря ему в Европе такие теплые зимы. Его исчезновение может привести к оледенению Европы и к распространению льдов на севере России, из-за чего есть вероятность образования подпорной ледяной стены на пути великих сибирских рек. Огромные пространства континентов Азии и Европы могут быть затоплены. В зоне риска окажутся Шанхай, Мумбаи, Дакка, Бангкок, Роттердам и Лондон.

До обрушения ледника Туэйтса и катастрофических последствий для уровня моря могут пройти десятилетия, но ситуация требует пристального внимания уже сейчас.

Ученый еще в 2025 году перечислял, каким городам и странам угрожает таяние ледников, а это не только Туэйтса.