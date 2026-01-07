#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые выяснили, почему все континенты "стоят" на одной стороне Земли

Планета, космос, вода, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 02:30 Фото: pexels
Если взять глобус и повернуть его к Тихому океану, можно увидеть только воду. С другой стороны, если сосредоточиться на Африке, Европе и Азии, можно увидеть много суши, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание IFLScience, на самом деле континенты продолжают расширяться, а Атлантический океан "растет" и отталкивает Америку от Европы и Африки.

Таким образом, каждые 300-500 миллионов лет большинство континентов оказываются в суперконтиненте – обширном регионе, состоящем из нескольких тектонических плит, возвышающихся над уровнем моря.

Для того, чтобы какой-то суперконтинент считался таковым, необходимо, чтобы он охватывал не менее 75% всей суши. Несмотря на то, что Европа, Азия и Африка соединены друг с другом, они занимают лишь 57% общей площади Земли.

Пангея – последний из существовавших суперконтинентов, существовавший с 336 до 175 миллионов лет назад и мы до сих пор наблюдаем ее распад. До Пангеи существовала Гондвана (не всегда признаваемая суперконтинентом) и множество других, названия которых не так популярны среди широкой публики.

Силы дрейфа континентов перемещают континенты по поверхности Земли. В течение сотен миллионов лет континенты сближаются, образуя суперконтиненты, а затем суперконтинент распадается так же легко, как и образовался.

Итак, в течение следующих нескольких десятков миллионов лет все станет менее плотным: Евразия сместится на восток, а Америка – на запад. После этого, возможно, снова начнет формироваться будущий суперконтинент.

Ранее мы писали о том, что самый опасный ледник Антарктики угрожает всему человечеству.

Аксинья Титова
