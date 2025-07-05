Эксперты выяснили, как сброс радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" повлияет на океан

Концентрация трития в Тихом океане после сброса очищенной системой воды с АЭС "Фукусима-1" возрастет не более чем на 0,1%, сообщает Zakon.kz.

К такому мнению пришли ученые из Института промышленных наук Токийского университета и Университета Фукусимы. Эти значения в сотни раз меньше международного стандарта безопасности ВОЗ для питьевой воды. Исследование опубликовано в журнале Marine Pollution Bulletin (MPB).

"С момента объявления Японией в 2021 году о планах сброса очищенной воды было проведено множество исследований по оценке радиологического воздействия на морскую среду. Но до сих пор не существовало глобальных моделей, учитывающих как реальный сценарий сбросов, так и долгосрочные эффекты, например влияние изменения климата", – пояснил ведущий автор исследования Александр Кокуа.

Сброс необходим, так как после аварии на АЭС в 2011 году для охлаждения поврежденных реакторов постоянно используется вода, которая, даже после очистки от большинства радионуклидов с помощью системы ALPS, все еще содержит тритий – трудноудаляемый изотоп водорода.

"Эта вода накапливается на территории станции, но место для хранения постепенно заканчивается. Чтобы избежать риска переполнения резервуаров и обеспечить безопасное управление ситуацией в долгосрочной перспективе, правительство Японии решило контролируемо сбрасывать очищенную и разбавленную морской водой жидкость в океан", – напомнили ученые.

Моделирование показало, что глобальное потепление и мелкомасштабные океанические вихри ускоряют транспорт трития, но при этом концентрации трития, происходящего из сбрасываемой воды, остаются крайне низкими даже в долгосрочной перспективе.

"Наши результаты свидетельствуют, что антропогенный тритий из сбросов не окажет заметного влияния на уровень трития в океане", – подчеркнул Максим Гусев из Института радиоэкологии Университета Фукусимы.

В марте 2011 года из-за удара цунами на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах.

Японский ядерный реактор "Фукусима" запустили 29 октября 2024 года впервые после катастрофы и модернизации системы безопасности. В ноябре 2024 года специалисты смогли извлечь фрагменты расплавившегося ядерного топлива из второго энергоблока аварийной АЭС.