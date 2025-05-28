Почему Африку разрывает на части, выяснили ученые

Международная группа ученых из Шотландии, Китая и Канады выяснила, почему Африка постепенно разрывается надвое, сообщает Zakon.kz.

Причина оказалась в огромном мантийном плюме, создающем крупнейший в мире континентальный разлом – Восточно-Африканская рифтовая система (EARS), пишет Газета.

Команда проанализировала газы геотермального поля Мингай в Кении. Химическая сигнатура этих веществ указывает на их глубинное происхождение – из пограничного слоя между мантией и ядром Земли (2900 км в глубину).

"Мы обнаружили изотопы неона, идентичные тем, что найдены на Гавайях, где также есть глубинный плюм", – пояснил ведущий автор исследования Бийинг Чен.

Как плюм разрушает континент? Горячая порода поднимается из недр Земли, сталкивается с литосферой и растекается в стороны. Этот процесс создает напряжение в земной коре, вызывает вулканическую активность и формирует сеть разломов длиной 3500 км.

Разлом тянется от Красного моря до Мозамбика и продолжает расширяться последние 35 миллионов лет.

"Это не мгновенный процесс, но он кардинально изменит облик нашей планеты через миллионы лет", – отмечают исследователи.

Первые признаки так называемого разлома Африки ученые зафиксировали в 2005 году – трещина более 50 км появилась в Эфиопии. В 2018 году земля разверзлась и в Кении. До недавнего времени геологи считали, что для разлома Африки на две части потребуется от 5 до 10 млн лет. Но, согласно последним данным, это случится намного раньше – ученые сократили прогноз до 1 млн лет.