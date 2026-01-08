Ученые смогут отправить классические солнечные панели в прошлое

Группа экспертов из Корнельского университета разработала новую технологию для получения солнечной энергии. Ученые позаимствовали идею из того, как природа формирует листья, чтобы улавливать свет под любым углом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Eecoportal, полученные результаты применили в новой технологии под названием HelioSkin, которая фактически оставляет в прошлом классические солнечные панели.

Самый большой плюс HelioSkin заключается в том, что ее можно подогнать под любую форму и пристроить солнечную панель на любой поверхности.

Разработчики рассказали, что это как бы наслоение фотоэлектрических материалов, которое похоже на ткань, которая равномерно принимает форму любого предмета, находящегося под ней.

HelioSkin достаточно просто приклеить к любой поверхности. Применение этой технологии в городах будет наиболее выгодно, поскольку, по замыслу ученых, стены зданий можно превратить в электростанции. Они смогут получать энергию, не нарушая эстетику.

Разработчики считают, что это простая идея и ее преимущества могут быть огромными в зависимости от масштаба проекта.

Однако без недостатков не обошлось – HelioSkin вырабатывает меньше электроэнергии на квадратный метр, чем классическая панель, но это можно компенсировать за счет большой площади размещения.

