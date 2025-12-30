Физики открыли вещество, которое одновременно является и жидким, и твердым

Исследователи из Ноттингемского и Ульмского университетов опубликовали результаты эксперимента, в ходе которого нашли атомы в статичном положении внутри жидкого металла, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Popular Mechanics, открытие было сделано при наблюдении за процессом кристаллизации наночастиц в электронном микроскопе SALVE.

Кристофер Лейст и его коллеги расплавили наночастицы платины, золота и палладия, размещенные на графеновой подложке. Графен выполнял роль нагревательного элемента.

После перехода металлов в жидкое состояние большинство атомов начали хаотично двигаться, что характерно для жидкой фазы. Однако часть атомов осталась в фиксированном положении, связавшись с точечными дефектами подложки.

Команда ученых установила, что концентрацией неподвижных атомов можно управлять, изменяя количество дефектов в материале с помощью электронного пучка.

Когда ученые сформировали замкнутый контур из неподвижных атомов вокруг жидкой фазы, температура кристаллизации металла снизилась более чем на тысячу градусов. Платина оставалась в жидком состоянии при температуре 350 градусов по Цельсию вместо стандартных условий затвердевания.

Выяснилось, что при затвердевании такой переохлажденной жидкости формируется не кристаллическая решетка, а аморфная структура с низкой стабильностью. После разрушения кольца из неподвижных атомов аморфное тело преобразуется в обычный кристалл.

Авторы указывают на перспективы применения этого метода при разработке катализаторов для топливных элементов и систем накопления энергии.

