Исчезнувшая звезда неожиданно "телепортировалась"на небосвод спустя 130 лет

В 1892 году американский астроном Эдвард Эмерсон Барнард увидел рядом с Венерой яркую звезду. Позже светило словно растворилась в небе, породив множество гипотез, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования представлены в Journal of Astronomical History and Heritage. В нем говорится, что загадка "исчезнувшей звезды" более века волновала астрономов, пока группа американских исследователей ее не разгадала.

Эдвард Эмерсон Барнард – знаменитый американский астроном-наблюдатель конца XIX-начала XX века, известный благодаря ряду астрономических открытий и развитию методов астрономических наблюдений. За свою карьеру он открыл по крайней мере 16 комет, в том числе обнаружил пятую луну Юпитера – Амальтею.

Барнард был одним из первых, кто стал активно применять технику съемки небесных объектов с использованием объективов с коротким фокусным расстоянием, что позволяло ему захватить большие участки Млечного Пути.

В 1892 году во время поиска гипотетических спутников Венеры с помощью 36-дюймового рефрактора Ликской обсерватории на горе Гамильтон в Калифорнии, ученый заметил рядом с планетой звезду c видимой звездной величиной +7 (более яркие объекты имеют меньшую звездную величину).

Барнард решил проверить ее положение по каталогу Боннского обозрения – единственному тогда полному обзору неба. Исследователь не нашел в каталоге наблюдаемого светила. При повторных наблюдениях выяснилось, что объект будто "исчез". На его месте появилась звезда 11 звездной величины — примерно в 40 раз тусклее той, которую он видел.

На протяжении века астрономы и историки науки строили гипотезы, пытаясь объяснить феномен "звезды Барнарда". Вероятно, это был астероид?

Появились предположения о новой или переменной звезде, которая могла временно вспыхнуть и угаснуть. Самой популярной, хотя и неудобной для репутации Барнарда, оставалась гипотеза "призрака" – оптического блика от яркой Венеры внутри сложной системы линз телескопа. Ни одна из версий не получала убедительных доказательств.

В декабре 2024 года на одной из неформальных онлайн-встреч астрономов исследователи взялись за работу с дотошностью следователей.

Участник группы Роджер Сераджоли, инженер-оптик из Аризонского университета в США, решил провести простой эксперимент. Вместо того чтобы симулировать эффекты на компьютере, Сераджоли взял телескоп, оснастил его винтажным окуляром, аналогичным тем, что использовались во времена Барнарда, и на рассвете навел его на Венеру.

Хотя положение Венеры было иным, чем в 1892 году, ключевые условия – яркость планеты на утреннем небе и использование аналогичной оптики – позволили воспроизвести сам эффект.

Электронная звездная карта на компьютере Сераджоли показала, что в действительности это светило гораздо тусклее – 11 звездной величины. Разница в восприятии и реальных данных была налицо.

Команда ученых пришла к выводу, что Барнард столкнулся с аналогичным эффектом. Американский астроном, скорее всего, наблюдал звезду TYC 1348-1601-1, занесенную в каталог Tycho в конце XX века.

В утренних сумерках и на фоне яркой Венеры, плотные облака которой отражают примерно 80% солнечный света, восприятия яркости звезды искажаются. Из-за этого светило 11 звездной величины показалось Барнарду ярче на целых четыре звездные величины.

По мнению авторов исследования, ситуации, в которой оказался Барнард, способствовали два фактора.

Во-первых, Барнард тогда только начинал работу на новом 36-дюймовом рефракторе Ликской обсерватории и еще не до конца изучил все особенности инструмента.

Во-вторых, и это главное – в поле зрения телескопа в тот момент не было других соответствующих по яркости звезд, которые можно было бы использовать как эталон для сравнения. Барнард оказался в "оптической ловушке", полагаясь исключительно на свой субъективный опыт. Иначе говоря, звезда не вспыхивала и не исчезала. Она всегда находилась на своем месте.

Таким образом, в сложных условиях наблюдения особенности человеческого зрения привели к искажению оценки яркости даже у опытного наблюдателя.

