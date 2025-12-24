От престижных сцен до громких побед: как казахстанские звезды покоряли мир в 2025 году
Димаш Кудайберген
Одним из самых значимых событий 2025 года стал сольный концерт Stranger Димаша Кудайбергена на культовой сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он прогремел с успехом, собрав многотысячную аудиторию.
"С детства мечтал выступить именно здесь. Как фаната бокса меня вдохновляли Мохаммед Али и Майк Тайсон, выступавшие на Madison Square Garden. Трио теноров, благодаря которым я стал певцом, а также Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Селин Дион, Андреа Бочелли – такие вот легендарные звезды стояли на этой площадке. За последние годы много событий произошло в моей жизни, очень много крупных концертов по всему миру, но здесь произошла немного другая история". Димаш Кудайберген
Команда из Казахстана во главе с народным артистом Димашем Кудайбергеном сделала современную историю. Уникальная программа Stranger, как и все творчество Димаша, представила собой смешение стилей, языков, жанров и разнообразных номеров. Артист исполнил любимые хиты поклонников, порадовал их новыми произведениями, спел свои авторские песни.
Также зритель был вовлечен в новый спектакль Fire, которая заполнила арену мощным вокалом и энергией постановки. На шоу публике представили казахские музыкальные инструменты – домбру, сыбызгы и кобыз.
Ернар Садирбаев (Amre)
Известный казахстанский певец Ернар Садирбаев (Amre) стал финалистом международного конкурса "Интервидение – 2025" в Москве. Наряду с этим он сорвал бурные овации зрителей и услышал похвалу жюри после выступления на российском шоу "Браво! Бис!" на НТВ.
"Сложность была в том, что в это время я готовился к международному конкурсу "Интервидение" в Москве. Но все-таки решил рискнуть и параллельно участвовать в "Браво! Бис!". Первые съемки начались в сентябре в новом здании телеканала НТВ. Мне помогал музыкальный продюсер Ерлан Бекчурин. За два дня мы сделали аранжировку, по факту выступил на следующий день с песней "Маленький принц". Она глубокая, из детства, очень душевная, и перепевать такие классические произведения, которые устоялись на слуху у людей, очень тяжело".Ернар Садирбаев
Ернар Садирбаев поделился, что прошел в полуфинал шоу "Браво! Бис!", он скоро появится на экранах. В целом в этом проекте участвуют около 60 лучших вокалистов России и несколько артистов из других стран.
Алмагуль Батталиева
В Беларуси проходил Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Казахстан представила солистка филармонии им. Д. Ракишева области Жетысу Алмагуль Батталиева. В финале она поразила зрителей исполнением композиции "Вечность", собрав овации зала и обеспечив высокую оценку номера жюри. По итогам двух конкурсных дней набрала 137 баллов, завоевав Гран-при фестиваля.
Алмагуль Батталиева – талантливая молодая вокалистка родом из Алматы. Она обладает сильным голосом, сценической выразительностью, а также играет на аккордеоне, фортепиано и укулеле.
Александр Лим
33-летний казахстанец Александр Лим, более известный как Alex Lim, стал победителем Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2025" в Казани.
Alex Lim уже давно покорил соцсети своими видео, в которых он проникновенным голосом исполняет хиты на различных языках. Комментаторы, впрочем, и не сомневались в его победе. Они поздравили казахстанца и оставили большое количество восторженных отзывов под видео с музыкантом:
- Увидела его впервые в интернете. Такой замечательный голос, поет с душой. Браво!
- Мурашки по коже от голоса.
- Готовый артист! Надеюсь, Игорь Крутой напишет тоже для вас музыку и слова. Был бы шикарный дуэт.
- Божественный голос и харизма! Он не соревнуется, он просто кайфует.
- Этот голос, услышав раз, будешь узнавать среди миллионов! А сколько обаяния и харизмы подарила природа! Восторг.
- Он нас уже давно покорил! Пусть тебе всегда и везде везет! Большой сцены тебе и благодарных зрителей!
Вокальная группа El Voice
Вокальная группа El Voice стала обладателем Гран-при на международном конкурсе-фестивале "Солдатский конверт", который проходил в Ставрополе. В составе коллектива выступили артисты хора театра "Астана Опера" Амре Алги и Ардак Толепбергенов, солист Нурсултан Ануарбек, а также солист филармонии им. Е. Рахмадиева Алтынбек Арыстанбек. Коллектив победил в номинации "Ансамбли", покорив жюри и зрителей проникновенным исполнением произведения "Баллада о матери".
Казахстанские артисты сумели создать на сцене подлинную драматургию: трогательная музыкальная история о материнской боли и утрате прозвучала с такой силой и искренностью, что вызвала слезы в зале. Идеальное слияние голосов, глубокое понимание художественного образа и высокий уровень вокального мастерства стали залогом заслуженной победы.
Победа казахстанцев стала настоящим триумфом в насыщенной конкурсной программе. В этом году на фестиваль поступило около 800 заявок, и только 13 солистов и 13 ансамблей были приглашены к участию в финальном этапе. Участники представляли 15 регионов России, а также Армению, Грузию, Беларусь, Узбекистан и Казахстан.
Ержан Максим
Гордостью соотечественников стал и 17-летний певец Ержан Максим, который зажег на конкурсе Sanremo best song 2025 Dubai и забрал главный приз.
"Дорогие друзья, мне, видимо, было суждено выиграть Международный конкурс певцов Sanremo best song 2025 Dubai. Я искренне хочу поблагодарить свой народ за веру в меня и поддержку".Ержан Максим
Также житель Уральска написал, что посвящает свою победу родителям, которые воспитали его человеком искусства.
Жасмина Тузелова
А среди детей отличилась 12-летняя Жасмина Тузелова, представляющая детско-юношеское военно-патриотическое движение "Жас сарбаз". Она заняла третье место в двенадцатом сезоне шоу "Голос. Дети", проходившем в Москве.
В финале девочка спела песню "Прерванный полет" Владимира Высоцкого, написанную в 1973 году для киноленты "Бегство мистера Мак-Кинли". А в суперфинале – песню "Крылатые качели" из фильма "Приключения Электроника".
"Для меня участие в "Голос. Дети" – это уже огромная победа. Я выступила в финале, дошла до суперфинала и прожила один из самых счастливых дней в своей жизни".Жасмина Тузелова
Жасмина Тузелова поблагодарила каждого, кто поддерживал, голосовал, переживал, делился ее выступлениями и просто писал теплые слова. Подросток отметила, что была счастлива представить Казахстан на международной сцене, и обещала, что в будущем не раз порадует своих поклонников новыми победами.
Добавим, что в 2025 году активно развивалась популярная казахстанская музыка, артистов и их хиты знают не только в стране, но и далеко за пределами. А композиции таких исполнителей, как ALEM ("Kuiim"), Yenlik ("16 Qyz"), Кайрат Нуртас, Sadraddin, Ирина Кайратовна и Ninety One, стали самыми скачиваемыми на международных стриминговых сервисах, а просмотры в YouTube и вовсе перевалили за 10 миллионов, все это отражает разнообразие жанров и артистов.