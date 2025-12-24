От престижных сцен до громких побед: как казахстанские звезды покоряли мир в 2025 году

2025 год выдался щедрым для казахстанских артистов, которые не только блистали на мировых сценах, но и привезли на Родину множество престижных наград. Zakon.kz подготовил подборку самых ярких выступлений наших звезд эстрады.

Димаш Кудайберген

Одним из самых значимых событий 2025 года стал сольный концерт Stranger Димаша Кудайбергена на культовой сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он прогремел с успехом, собрав многотысячную аудиторию.

"С детства мечтал выступить именно здесь. Как фаната бокса меня вдохновляли Мохаммед Али и Майк Тайсон, выступавшие на Madison Square Garden. Трио теноров, благодаря которым я стал певцом, а также Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Селин Дион, Андреа Бочелли – такие вот легендарные звезды стояли на этой площадке. За последние годы много событий произошло в моей жизни, очень много крупных концертов по всему миру, но здесь произошла немного другая история". Димаш Кудайберген

Команда из Казахстана во главе с народным артистом Димашем Кудайбергеном сделала современную историю. Уникальная программа Stranger, как и все творчество Димаша, представила собой смешение стилей, языков, жанров и разнообразных номеров. Артист исполнил любимые хиты поклонников, порадовал их новыми произведениями, спел свои авторские песни.

Также зритель был вовлечен в новый спектакль Fire, которая заполнила арену мощным вокалом и энергией постановки. На шоу публике представили казахские музыкальные инструменты – домбру, сыбызгы и кобыз.

Ернар Садирбаев (Amre)

Известный казахстанский певец Ернар Садирбаев (Amre) стал финалистом международного конкурса "Интервидение – 2025" в Москве. Наряду с этим он сорвал бурные овации зрителей и услышал похвалу жюри после выступления на российском шоу "Браво! Бис!" на НТВ.

"Сложность была в том, что в это время я готовился к международному конкурсу "Интервидение" в Москве. Но все-таки решил рискнуть и параллельно участвовать в "Браво! Бис!". Первые съемки начались в сентябре в новом здании телеканала НТВ. Мне помогал музыкальный продюсер Ерлан Бекчурин. За два дня мы сделали аранжировку, по факту выступил на следующий день с песней "Маленький принц". Она глубокая, из детства, очень душевная, и перепевать такие классические произведения, которые устоялись на слуху у людей, очень тяжело". Ернар Садирбаев

Ернар Садирбаев поделился, что прошел в полуфинал шоу "Браво! Бис!", он скоро появится на экранах. В целом в этом проекте участвуют около 60 лучших вокалистов России и несколько артистов из других стран.

Алмагуль Батталиева

В Беларуси проходил Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Казахстан представила солистка филармонии им. Д. Ракишева области Жетысу Алмагуль Батталиева. В финале она поразила зрителей исполнением композиции "Вечность", собрав овации зала и обеспечив высокую оценку номера жюри. По итогам двух конкурсных дней набрала 137 баллов, завоевав Гран-при фестиваля.

Алмагуль Батталиева – талантливая молодая вокалистка родом из Алматы. Она обладает сильным голосом, сценической выразительностью, а также играет на аккордеоне, фортепиано и укулеле.

Александр Лим

33-летний казахстанец Александр Лим, более известный как Alex Lim, стал победителем Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2025" в Казани.

Alex Lim уже давно покорил соцсети своими видео, в которых он проникновенным голосом исполняет хиты на различных языках. Комментаторы, впрочем, и не сомневались в его победе. Они поздравили казахстанца и оставили большое количество восторженных отзывов под видео с музыкантом:

Увидела его впервые в интернете. Такой замечательный голос, поет с душой. Браво!

Мурашки по коже от голоса.

Готовый артист! Надеюсь, Игорь Крутой напишет тоже для вас музыку и слова. Был бы шикарный дуэт.

Божественный голос и харизма! Он не соревнуется, он просто кайфует.

Этот голос, услышав раз, будешь узнавать среди миллионов! А сколько обаяния и харизмы подарила природа! Восторг.

Он нас уже давно покорил! Пусть тебе всегда и везде везет! Большой сцены тебе и благодарных зрителей!

Вокальная группа El Voice

Вокальная группа El Voice стала обладателем Гран-при на международном конкурсе-фестивале "Солдатский конверт", который проходил в Ставрополе. В составе коллектива выступили артисты хора театра "Астана Опера" Амре Алги и Ардак Толепбергенов, солист Нурсултан Ануарбек, а также солист филармонии им. Е. Рахмадиева Алтынбек Арыстанбек. Коллектив победил в номинации "Ансамбли", покорив жюри и зрителей проникновенным исполнением произведения "Баллада о матери".

Казахстанские артисты сумели создать на сцене подлинную драматургию: трогательная музыкальная история о материнской боли и утрате прозвучала с такой силой и искренностью, что вызвала слезы в зале. Идеальное слияние голосов, глубокое понимание художественного образа и высокий уровень вокального мастерства стали залогом заслуженной победы.

Победа казахстанцев стала настоящим триумфом в насыщенной конкурсной программе. В этом году на фестиваль поступило около 800 заявок, и только 13 солистов и 13 ансамблей были приглашены к участию в финальном этапе. Участники представляли 15 регионов России, а также Армению, Грузию, Беларусь, Узбекистан и Казахстан.

Ержан Максим

Гордостью соотечественников стал и 17-летний певец Ержан Максим, который зажег на конкурсе Sanremo best song 2025 Dubai и забрал главный приз.

"Дорогие друзья, мне, видимо, было суждено выиграть Международный конкурс певцов Sanremo best song 2025 Dubai. Я искренне хочу поблагодарить свой народ за веру в меня и поддержку". Ержан Максим

Также житель Уральска написал, что посвящает свою победу родителям, которые воспитали его человеком искусства.

Жасмина Тузелова

А среди детей отличилась 12-летняя Жасмина Тузелова, представляющая детско-юношеское военно-патриотическое движение "Жас сарбаз". Она заняла третье место в двенадцатом сезоне шоу "Голос. Дети", проходившем в Москве.

В финале девочка спела песню "Прерванный полет" Владимира Высоцкого, написанную в 1973 году для киноленты "Бегство мистера Мак-Кинли". А в суперфинале – песню "Крылатые качели" из фильма "Приключения Электроника".

"Для меня участие в "Голос. Дети" – это уже огромная победа. Я выступила в финале, дошла до суперфинала и прожила один из самых счастливых дней в своей жизни". Жасмина Тузелова

Жасмина Тузелова поблагодарила каждого, кто поддерживал, голосовал, переживал, делился ее выступлениями и просто писал теплые слова. Подросток отметила, что была счастлива представить Казахстан на международной сцене, и обещала, что в будущем не раз порадует своих поклонников новыми победами.

Добавим, что в 2025 году активно развивалась популярная казахстанская музыка, артистов и их хиты знают не только в стране, но и далеко за пределами. А композиции таких исполнителей, как ALEM ("Kuiim"), Yenlik ("16 Qyz"), Кайрат Нуртас, Sadraddin, Ирина Кайратовна и Ninety One, стали самыми скачиваемыми на международных стриминговых сервисах, а просмотры в YouTube и вовсе перевалили за 10 миллионов, все это отражает разнообразие жанров и артистов.