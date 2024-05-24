Земляне пропустят редкое космическое явление: оно происходит раз в 20 лет

"Парад планет" 3 июня 2024 года не будет виден из-за Солнца. Жители Земли не смогут наблюдать его на ярком дневном небе. Об этом заявила астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, сообщает Zakon.kz.

Специалист подчеркивает, что "парад планет", когда четыре планеты выстраиваются близко к друг другу, происходит раз в 20 лет.

"В понедельник, 3 июня, четыре планеты (Венера, Юпитер, Меркурий и Уран) окажутся в секторе 20-30 градусов вблизи Солнца. <…> Такое происходит каждые 20 лет". Людмила Кошман

Но добавила, что на дневном небе он виден не будет.

В публикации ТАСС сказано, что утром в понедельник все семь планет будут располагаться по одну сторону от Солнца в секторе около 90 градусов (от северо-восточного до юго-восточного горизонта) в следующем порядке: Солнце, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, далее Марс, Нептун и Сатурн.

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В начале июня к ним также присоединится убывающая Луна, которая в этот день будет находиться недалеко от Марса. Из всех этих планет видимым на короткое время окажется только Сатурн – его можно будет наблюдать в начале июня на рассвете низко над горизонтом перед восходом Солнца.

"Остальные планеты "тают" в ярких утренних лучах Солнца. Поэтому это невидимый "парад планет". Людмила Кошман

Традиционный "парад планет", называемый "большим", предполагает, что в секторе 20-30 градусов располагаются не четыре, а пять и более планет. Поэтому грядущее событие относится к невидимому "малому параду" планет.

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