Наука и технологии

Китайские ученые смогли вывести бабочку прямо в космосе

Фото: freepik
Китайские ученые из Чунцинского университета успешно провели эксперимент: бабочка вылупилась из кокона прямо на борту космического модуля на орбите. Это стало первым подобным случаем в мире, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА Новости, куколка бабочки, отправленная в космос на борту ракеты-носителя "Куайчжоу-11", вылупилась в миниатюрной космической экосистеме "Шэньнун Кайу-2", разработанной научной-исследовательской командой Чунцинского университета.

Еще 13 декабря 2025 года экспериментальный модуль с экосистемой весом 8,3 кг был выведен на орбиту.

Такие технические параметры, как давление воздуха, температура и влажность внутри герметичной камеры, оставались стабильными и соответствовали норме.

Со снимков из космоса видно, как появившаяся на свет бабочка перемещается внутри герметичной кабины, садится на листья и взмахивает крыльями. Ее активность демонстрирует "хорошую адаптацию к микрогравитационной среде в космосе".

"Это не просто еще одно "космическое насекомое", а твердый шаг вперед к осуществлению долговременной работы сложных систем жизнеобеспечения на орбите", – сказал главный конструктор экспериментальной нагрузки Се Гэнсиня.

Ранее стало известно, что загадочную "птицу" снова запечатлели в космосе.

