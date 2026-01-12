#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Сделано сенсационное открытие об уровне океана 15 миллионов лет назад

Тюлени, вода, скала, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 05:40 Фото: pixabay
Климат – не единственная причина изменения уровня моря. Геологические и тектонические механизмы также могут изменять океаны. К такому выводу пришли ученые, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Futura-sciences, результаты указывают на снижение уровня моря более чем на 60 м, что меняет понимание того, как океаны на Земле реагируют на факторы, выходящие за рамки только климата.

Они провели исследование и выяснили, что замедление образования океанической коры около 15 млн лет назад могло спровоцировать резкое падение глобального уровня моря.

Уровень моря на Земле поднимался и опускался много раз. Эти колебания вызваны климатическими циклами. В более теплые периоды таяние ледников повышает уровень моря, вместе с термическим расширением морской воды. В более холодные периоды происходит обратное и уровень моря падает.

Тем не менее, колебания уровня моря могут быть вызваны совершенно разными причинами. Одна из наиболее важных – это объем самих океанических бассейнов.

Поскольку площадь поверхности континентов оставалась относительно стабильной, изменения объема океана в основном являются результатом изменений глубины бассейна, а не его площади.

Фото: Wikimedia Commons

Поперечный разрез Атлантического бассейна показал, что его дно далеко не однородно. Оно самое глубокое около континентов и постепенно поднимается к центру. Наиболее мелководные участки находятся вдоль срединно-океанических хребтов, где новая кора образуется в результате магматической активности.

Эта закономерность напрямую связана с возрастом океанической литосферы. Вновь образованная кора горячая, тонкая и менее плотная, в то время как более старая кора охлаждается, утолщается и становится плотнее по мере удаления от хребта.

Из-за этого морское дно находится выше в центре и опускается по мере старения. Эта геологическая перестройка влияет на общий объем океанического бассейна. Бассейн, в котором преобладает молодая кора, содержит меньше воды, чем бассейн аналогичного размера, состоящий в основном из более древней коры.

Таким образом, уровень моря может изменяться не от климата, а в зависимости от того, насколько быстро образуется новая океаническая кора. 

Ранее ученые нашли крупнейшую в мире рептилию, способную переплыть океан без особых усилий.

Аксинья Титова
