Ученые назвали простой способ улучшить контроль уровня сахара в крови

Непопулярный напиток позволяет лучше контролировать уровень сахара в крови. К этому выводу ученые пришли после того, как провели крупный эксперимент, сообщает Zakon.kz.

Японские ученые выяснили, что употребление напитка с катехинами зеленого чая и пищевым волокном инулином может помогать организму лучше контролировать уровень сахара в крови. Результаты клинического исследования опубликовали в журнале Nutrients.

В научном эксперименте участвовали 96 взрослых с висцеральным ожирением. Это заболевание, при котором жир скапливается вокруг внутренних органов, увеличивая риск развития диабета и других метаболических нарушений. Участники в течение 12 недель ежедневно пили порошковый напиток, содержащий 400 миллиграммов катехинов зеленого чая и 2-3 г инулина, растворенных в воде. А другая группа получала плацебо.

Наблюдение показало: у людей, которые принимали напиток с активными компонентами, улучшилась чувствительность к инсулину. По словам исследователей, это значит, что клетки организма стали лучше реагировать на тот гормон и эффективнее усваивать глюкозу из крови, благодаря чему уровень сахара легче поддерживать в норме. А вот объем висцерального жира за время эксперимента почти не изменился.

Дополнительный анализ показал возможную связь между улучшением обмена веществ и изменениями в составе кишечной микрофлоры. Участники, у которых чувствительность к инсулину заметно повысилась, чаще демонстрировали увеличение бактерий рода Coprococcus, способствующих выработке полезных жирных кислот.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты пока нельзя считать окончательными. Для подтверждения эффекта и детального понимания механизмов нужны более масштабные и длительные исследования.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

