#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
509.94
593.88
6.43
Наука и технологии

Физики нашли следы ядерных реакторов возрастом 2 миллиарда лет

Ядерный реактор, лаборатория, люди, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 08:43 Фото: freepik
В 1972 году специалисты французского завода Eurodif по переработке урана в Пьерлатте обнаружили аномалию в составе руды, поступившей из месторождения Окло в Габоне, сообщает Zakon.kz.

По данным New Atlas, концентрация изотопа урана-235 составила 0,717% при стандартных 0,720% для природного урана. Отклонение в 0,003% стало первым доказательством того, что урановая руда прошла через процесс ядерного деления.

Физик Фрэнсис Перрин провел детальное исследование образцов породы. Анализ выявил изотопные маркеры, которые формируются исключительно при реакции деления ядер.

Фото: Ludovic Ferrière/Natural History Museum/IAEA

Последующие экспедиции на место добычи подтвердили: под землей в районе Окло функционировали природные ядерные реакторы. Геологи датировали их возраст двумя миллиардами лет.

В тот период концентрация урана-235 в естественных залежах достигала трех процентов. Грунтовые воды, проникавшие сквозь урановые пласты, выполняли функцию нейтронного замедлителя.

Атомы водорода в воде снижали скорость нейтронов, высвобождавшихся при распаде урана, что запускало цепную реакцию деления. Нагрев от реакции испарял воду, процесс останавливался до следующего притока грунтовых вод. Реакторы работали циклично на протяжении сотен тысяч лет.

Геологи идентифицировали 15 реакторных зон на территории Окло и соседнего участка Бангомбе. Каждая зона генерировала около 100 киловатт тепловой мощности.

Образцы пород из Окло передали Музею естественной истории в Вене, где они находятся с 2019 года. Международное агентство по атомной энергии использует находку для изучения долгосрочного поведения радиоактивных материалов.

Ранее мы писали о том, что китайские ученые научились извлекать золото из старых телефонов за 20 минут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
"1,7 млрд лет назад": ученые нашли старейший в мире ядерный реактор
07:20, 29 октября 2025
"1,7 млрд лет назад": ученые нашли старейший в мире ядерный реактор
Ученые нашли человеческие следы возрастом 300 тысяч лет
23:23, 13 мая 2023
Ученые нашли человеческие следы возрастом 300 тысяч лет
Туристка нашла жемчужину возрастом 100 миллионов лет
13:53, 23 августа 2025
Туристка нашла жемчужину возрастом 100 миллионов лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: