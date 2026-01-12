Физики нашли следы ядерных реакторов возрастом 2 миллиарда лет

В 1972 году специалисты французского завода Eurodif по переработке урана в Пьерлатте обнаружили аномалию в составе руды, поступившей из месторождения Окло в Габоне, сообщает Zakon.kz.

По данным New Atlas, концентрация изотопа урана-235 составила 0,717% при стандартных 0,720% для природного урана. Отклонение в 0,003% стало первым доказательством того, что урановая руда прошла через процесс ядерного деления.

Физик Фрэнсис Перрин провел детальное исследование образцов породы. Анализ выявил изотопные маркеры, которые формируются исключительно при реакции деления ядер.

Фото: Ludovic Ferrière/Natural History Museum/IAEA

Последующие экспедиции на место добычи подтвердили: под землей в районе Окло функционировали природные ядерные реакторы. Геологи датировали их возраст двумя миллиардами лет.

В тот период концентрация урана-235 в естественных залежах достигала трех процентов. Грунтовые воды, проникавшие сквозь урановые пласты, выполняли функцию нейтронного замедлителя.

Атомы водорода в воде снижали скорость нейтронов, высвобождавшихся при распаде урана, что запускало цепную реакцию деления. Нагрев от реакции испарял воду, процесс останавливался до следующего притока грунтовых вод. Реакторы работали циклично на протяжении сотен тысяч лет.

Геологи идентифицировали 15 реакторных зон на территории Окло и соседнего участка Бангомбе. Каждая зона генерировала около 100 киловатт тепловой мощности.

Образцы пород из Окло передали Музею естественной истории в Вене, где они находятся с 2019 года. Международное агентство по атомной энергии использует находку для изучения долгосрочного поведения радиоактивных материалов.

