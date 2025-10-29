#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

"1,7 млрд лет назад": ученые нашли старейший в мире ядерный реактор

Раскопки, грунт, технологии, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 07:20 Фото: ECOticias
Ученые обнаружили единственный известный на Земле естественный ядерный реактор. Он находится в африканской стране Габон, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ecoticias.com, ученые установили, что реактор использовался 1,7 млрд лет назад, когда концентрация урана в Земле была достаточно высокой для работы ядерных реакторов.

Издание отметило, что это чудо природы серьезно меняет представление об атомной энергетике и показывает способность природы создавать сложные атомные процессы, когда человека на Земле даже не было.

В 1972 году французский физик Франсис Перрен изучал урановую руду на руднике Окло в Габоне и обнаружил противоположное: концентрация урана-235 составляла 0,717%, а не общепринятые 0,720%.

Этой небольшой разницы хватило бы для изготовления 6 атомных бомб. Окружающие породы были мягче и почернели; казалось, что в этом месте на протяжении геологических времен вырабатывалось много тепла.

Первым предположением ученых было то, что здесь произошел искусственный распад, но анализ подтвердил, что урановая руда имеет полностью природное происхождение. Последующее открытие заключалось в том, что в руде были обнаружены следы продуктов распада, что привело к поразительному выводу о том, что естественный распад ядер произошел более 2 млрд лет назад без вмешательства человека.

Геологические условия способствовали естественным цепным ядерным реакциям. Древние водоросли служили инженерами-атомщиками. И этот секрет становится интересным: реактор в Окло был полностью саморегулирующимся, что создавало эффект "Старого Служаки" с точными трехчасовыми периодами включения и выключения.

Когда подземный уран достаточно нагревался, вода вокруг него выкипала, а нейтроны двигались слишком быстро, чтобы атомы урана успевали их захватывать, что автоматически останавливало тепловыделение и реакцию.

Ранее астрофизики выяснили, откуда взялись метеориты.

Аксинья Титова
