#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Наука и технологии

Какие продукты снижают риск заболевания десен

десна, заболевание десен, пожилые люди, липтин, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 23:11 Фото: freepik
Специалисты из США доказали, что недостаток ликопина – природного пигмента томатов, красного перца и других ярких овощей и фруктов – связан с повышенным риском тяжелого пародонтита у людей старше 65 лет, сообщает Zakon. kz.

Ликопин действует как антиоксидант, защищая клетки от окислительного стресса и поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы. Исследование было опубликовано в журнале The Journal of Nutrition, Health and Aging.

Были проанализированы данные 1227 человек. Почти у половины наблюдались заболевания десен, включая хронический пародонтит, который может вызывать кровоточивость десен, ослабление зубов и их потерю.

"Анализ крови показал, что 78% участников имели дефицит ликопина. У людей с достаточным уровнем вещества вероятность тяжёлого пародонтита была примерно в три раза ниже", – пишет издание.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь, но указывает на ликопин как важный фактор здоровья десен и необходимость дальнейших исследований.

Ранее стоматолог рассказал, о том могут ли зубные импланты вызывать онкологические заболевания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Какие события удваивают риск преждевременной смерти
00:50, 28 июля 2025
Какие события удваивают риск преждевременной смерти
Названы продукты, которые снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний
08:41, 09 июля 2023
Названы продукты, которые снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний
В каком возрасте стоит перейти на диету, чтобы снизить риск деменции
23:30, 12 марта 2025
В каком возрасте стоит перейти на диету, чтобы снизить риск деменции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: