Какие продукты снижают риск заболевания десен

Специалисты из США доказали, что недостаток ликопина – природного пигмента томатов, красного перца и других ярких овощей и фруктов – связан с повышенным риском тяжелого пародонтита у людей старше 65 лет, сообщает Zakon. kz.

Ликопин действует как антиоксидант, защищая клетки от окислительного стресса и поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы. Исследование было опубликовано в журнале The Journal of Nutrition, Health and Aging.

Были проанализированы данные 1227 человек. Почти у половины наблюдались заболевания десен, включая хронический пародонтит, который может вызывать кровоточивость десен, ослабление зубов и их потерю.

"Анализ крови показал, что 78% участников имели дефицит ликопина. У людей с достаточным уровнем вещества вероятность тяжёлого пародонтита была примерно в три раза ниже", – пишет издание.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь, но указывает на ликопин как важный фактор здоровья десен и необходимость дальнейших исследований.

