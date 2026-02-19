Ученые подтвердили: СДВГ встречается не только у детей, но и у пожилых

Специалисты доказали, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) может сохраняться и в пожилом возрасте. Новое исследование, показало, что у людей старше 55 лет выраженная невнимательность связана с ухудшением памяти и скорости обработки информации, сообщает Zakon.kz.

Ученые проанализировали данные около 1300 человек в возрасте 55-84 лет. Симптомы СДВГ оценивали с помощью стандартизированного скринингового опросника, когнитивные функции – через тесты на рабочую и эпизодическую память, а также способность выявлять закономерности. Данные исследования были опубликованное в Journal of Attention Disorders (JAD),

"Результаты показали, что выраженная невнимательность ухудшает показатели всех тестов, а ее влияние сохраняется в диапазоне 55-84 лет. Связь гиперактивности и импульсивности с когнитивными нарушениями была слабой и статистически незначимой", – пишет издание.

Ученые пришли к выводу, что у пожилых людей жалобы на память не всегда свидетельствуют о деменции – иногда они связаны с не диагностированным или плохо контролируемым СДВГ. Они уверены, что специальные стратегии тренировки памяти и внимания могут помочь таким пациентам.

