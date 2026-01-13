#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Миллионы рыб резко мигрировали из-за "вскипевшего" участка Атлантики

Рыбы, мойва, океан, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 02:59 Фото: freepik
В Атлантическом океане зафиксировали беспрецедентное по масштабам событие хищничества, которое ранее никогда не удавалось наблюдать вживую, сообщает Zakon.kz.

По данным Sciencepost, речь о массовой атаке хищных рыб на нерестящуюся мойву, в результате которой за считанные часы исчезли миллионы особей. Ученым удалось не только увидеть это явление, но и детально его зафиксировать с помощью передовых технологий.

Мойва – небольшая арктическая рыба, которая играет ключевую роль в морских экосистемах Северной Атлантики и Арктики. Она служит основным источником пищи для атлантической трески, тюленей и многих морских птиц.

Каждый год мойва массово собирается для нереста, образуя плотные косяки, которые становятся магнитом для хищников. Именно эта особенность делает ее одновременно жизненно важным и уязвимым звеном экосистемы.

Для наблюдения за миллионами рыб в открытом океане исследователи применили технологию дистанционного зондирования океанских акустических волноводов (OAWRS). Система работает по принципу радара: с исследовательского судна посылаются акустические волны, а отраженное эхо позволяет картировать огромные косяки рыб на площади в сотни квадратных километров в реальном времени.

Дополнительно использовался мультиспектральный акустический анализ. Он позволяет различать виды рыб по характерным частотам звука, которые создают их плавательные пузыри. Благодаря этому ученые смогли точно отличить мойву от атлантической трески и проследить взаимодействие двух видов.

Наблюдение велось в открытом Баренцевом море у побережья Норвегии. В начале дня мойва была распределена небольшими группами в поисках мест для икрометания. Однако со временем рыбы начали стремительно объединяться, формируя гигантский косяк.

По оценкам исследователей, около 23 миллионов мойв образовали плотную "горячую точку" протяженностью примерно 10 километров, двигаясь как единый организм. Такое скопление, несмотря на защитную функцию, привлекло внимание хищников.

На скопление мойвы отреагировала атлантическая треска. В течение нескольких часов около 2,5 миллиона особей трески сформировали массивный косяк для охоты.

Последовавшее событие стало крупнейшим задокументированным случаем хищничества в океане: более 10 миллионов мойв были уничтожены за короткий промежуток времени – свыше половины первоначальной численности стаи.

Хотя уничтоженная стая составляла лишь часть общей популяции мойвы, ученые подчеркивают потенциальные риски. Сокращение численности этой рыбы может вызвать эффект домино, затронув треску, морских млекопитающих и птиц.

Ранее было сделано сенсационное открытие об уровне океана 15 миллионов лет назад.

Аксинья Титова
