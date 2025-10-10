#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
539.06
623.75
6.63
Мир

Крупнейшая в мире белая акула напугала исследователей на побережье Атлантики

Морские обитатели, океан, исследования, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 02:59 Фото: masslive
Самец белой акулы рекордных размеров, когда-либо зафиксированных человеком в Атлантическом океане, обнаружен у берегов Канады, сообщает Zakon.kz.

По данным New York Post, некоммерческая научно-исследовательска оярганизация Ocearch утверждает, что почти 4,5-метровый самец акулы, получивший прозвище Претендент, является крупнейшей мужской особью этого вида, когда-либо зафиксированной человеком в районе Атлантики.

В январе примерно в 70 км от побережья американского штата Флорида специалисты Ocearch поймали Претендента и оснастили его спутниковым трекером, чтобы отслеживать перемещения хищника.

В среднем Претендент преодолевал 19 км в сутки. Отмечается, что точное местоположение акулы отследить крайне трудно, так как она редко всплывает на поверхность, где можно хорошо "поймать" сигнал передатчика. Самки белой акулы крупнее самцов, их длина может достигать 4,8 метров, тогда как размеры самцов обычно варьируются от 3,4 до 4 метров.

Ранее мы писали о том, что серфер пережил нападение акулы и героически добрался до больницы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Двухметровая акула напугала туристов на побережье турецкой Антальи
06:30, 06 мая 2025
Двухметровая акула напугала туристов на побережье турецкой Антальи
Популярный туристический остров атаковали белые акулы и рыбы фугу
05:59, 02 августа 2025
Популярный туристический остров атаковали белые акулы и рыбы фугу
Гигантская белая акула движется к популярному туристическому острову
13:04, 23 июля 2025
Гигантская белая акула движется к популярному туристическому острову
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: