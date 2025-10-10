Крупнейшая в мире белая акула напугала исследователей на побережье Атлантики

Самец белой акулы рекордных размеров, когда-либо зафиксированных человеком в Атлантическом океане, обнаружен у берегов Канады, сообщает Zakon.kz.

По данным New York Post, некоммерческая научно-исследовательска оярганизация Ocearch утверждает, что почти 4,5-метровый самец акулы, получивший прозвище Претендент, является крупнейшей мужской особью этого вида, когда-либо зафиксированной человеком в районе Атлантики.

В январе примерно в 70 км от побережья американского штата Флорида специалисты Ocearch поймали Претендента и оснастили его спутниковым трекером, чтобы отслеживать перемещения хищника.

В среднем Претендент преодолевал 19 км в сутки. Отмечается, что точное местоположение акулы отследить крайне трудно, так как она редко всплывает на поверхность, где можно хорошо "поймать" сигнал передатчика. Самки белой акулы крупнее самцов, их длина может достигать 4,8 метров, тогда как размеры самцов обычно варьируются от 3,4 до 4 метров.

