Наука и технологии

Чем опасен горячий душ в холодное время года

горячий душ, врач, опасность горячего дума, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 18:38 Фото: pexels
Британский терапевт Дональд Грант утверждает, что горячий душ в холодное время года может усиливать сухость кожи и провоцировать обострение экземы и акне, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, холод на улице и сухой воздух в помещениях из-за отопительных приборов "вытягивают" влагу из кожи. Горячая вода, обладая сильным очищающим действием, дополнительно разрушает защитный гидролипидный слой кожи, который препятствует потере влаги и защищает от бактерий и вредных веществ, пишет Daily Mirror.

"Чтобы сохранить здоровье кожи, необходимо мыться теплой или чуть теплой водой, выбирать мягкие очищающие средства без агрессивных химических компонентов и избегать интенсивного скрабирования мочалками или скрабами", – советует Грант.

Специалист также также напомнил о необходимости поддерживать водный баланс в холодное время года. Тем, кто не любит пить воду, терапевт рекомендует травяные чаи, которые помогут компенсировать потерю жидкости и поддерживать организм в тонусе.

Ранее врач рассказал чем опасен кофе 3 в 1 и как правильно пить натуральный с пользой для организма.

Николай Ежелев
Николай Ежелев
