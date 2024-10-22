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Почему в холодное время года тяжелее просыпаться по утрам

Почему в холодное время года тяжело просыпаться по утрам, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 16:54 Фото: pexels
Есть такая категория людей, которые без проблем просыпаются и встают в теплое время года, но в холодное – никак не могут побороть сонное состояние по утрам. Оказывается, таким явлениям есть объяснение, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают эксперты, просыпаться по утрам в холодное время года сложнее из-за физиологических и психологических факторов, связанных с изменением светового дня, температурой и изменениями в нашем биологическом ритме.

Вот основные причины:

1. Недостаток солнечного света

В осенне-зимний период световой день сокращается, и организм получает меньше утреннего света, который важен для регулирования циркадных ритмов.

Свет подавляет выработку мелатонина – гормона, отвечающего за сонливость. При его избытке вы дольше ощущаете потребность спать.

2. Сезонная депрессия и мелатонин

В холодное время года может развиваться сезонное аффективное расстройство (SAD), проявляющееся в ухудшении настроения и повышенной сонливости.

Мозг также может вырабатывать больше мелатонина из-за недостатка солнечного света, что делает вас вялым и усложняет пробуждение.

3. Падение температуры тела

В прохладной комнате температура тела ночью понижается, что помогает заснуть крепче, но делает утреннее пробуждение более некомфортным. Выйти из теплой постели становится психологически сложнее из-за разницы температур.

4. Снижение физической активности

В холодное время года люди меньше двигаются и реже занимаются спортом, что также уменьшает выработку эндорфинов и серотонина – гормонов, влияющих на активность и настроение.

5. Увеличение потребности во сне

Организм может стремиться к более долгому сну зимой в связи с изменениями биоритмов, пытаясь компенсировать снижение уровня энергии. Это похоже на состояние гибернации у животных, хотя у людей выражено слабее.

Как облегчить пробуждение зимой?

Светотерапия

Используйте лампы для светотерапии утром, чтобы стимулировать пробуждение и подавить выработку мелатонина.

Режим сна

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, чтобы циркадные ритмы стабилизировались.

Движение и прогулки

Занимайтесь физической активностью и старайтесь бывать на улице в светлое время суток.

Контрастный душ

Он помогает разбудить организм и улучшить кровообращение.

Поддерживайте температуру в комнате

Нагрейте спальню до комфортного уровня или используйте будильник с функцией подогрева, чтобы легче вставать из постели.

Таким образом, зимняя тяжесть пробуждения объясняется сочетанием биологических факторов и образа жизни, но с помощью небольших изменений можно облегчить это состояние.

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