Чем опасен кофе 3 в 1 и как правильно пить натуральный с пользой для организма

Одни начинают свое утро исключительно с ароматного кофе, а другие уверяют – пить его натощак категорически вредно. Есть ли золотая середина в полюбившемся напитке? Zakon.kz выяснил, когда кофе – лекарство, и почему иногда – яд.

Когда можно, а когда нельзя

Гастроэнтеролог Алматинской многопрофильной клинической больницы Жулдыз Хаирова говорит, что к кофе относится спокойно и без крайностей.

"Это не опасный яд и не лекарство от всех болезней – все решает количество, индивидуальная переносимость и состояние желудочно-кишечного тракта. Если у любителя кофе здоровый желудок, умеренное употребление его допустимо и даже может быть приятной частью рациона. А при болях, изжоге, тяжести или диагнозах ЖКТ он часто становится раздражающим фактором, и его количество должно быть строго индивидуальным. Важно слушать реакцию своего организма, а не ориентироваться только на "можно" или "нельзя". Жулдыз Хаирова

И все-таки кофе в умеренных количествах может быть полезен:

стимулирует выработку желудочного сока, поэтому у здоровых людей может улучшать пищеварение;

повышает концентрацию внимания и снижает чувство усталости;

содержит антиоксиданты, они участвуют в защите клеток;

обладает гепатопротективным свойством, если нет противопоказаний;

стимулирует работу кишечника, что иногда помогает при склонности к запорам.

Но возможен и вред, отметила гастроэнтеролог. Однако проблемы возникают не из-за самого кофе, а из-за избытка или неправильного употребления:

кофе усиливает выработку соляной кислоты – при гастрите, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, язвенной болезни может вызывать изжогу, боль, тошноту;

если пить его натощак, он раздражает слизистую желудка;

может усиливать вздутие и дискомфорт у людей с чувствительным кишечником;

избыток кофеина способен вызывать учащенное сердцебиение, тревожность, нарушения сна.

Чтобы кофе был без вреда здоровью

Как правильно пить кофе, какой из видов полезен, а от какого лучше отказаться – на эти вопросы ответила ведущий научный сотрудник НИИ профилактической медицины им. академика Ерболата Даленова НАО "Медицинский университет Астана" Жанна Нурберген.

"Натуральный кофе без всяких добавок имеет пользу: придает бодрость, устраняет усталость, полезен для сердца. Поэтому можно позволить чашку черного кофе один раз в день, но не более. Кофе вызывает зависимость, поэтому сильно увлекаться им не стоит. И правильно пить его после завтрака, ни в коем случае не натощак. Не стоит употреблять его вечером. Однако в кофейнях предлагают разное: в натуральный зерновой кофе добавляют сухое молоко, сливки, сахар, сиропы, ароматизаторы – это вредно. У кофе во многих случаях есть противопоказания. В целом, если есть диагноз, нужно консультироваться с врачом. Этот напиток нельзя пить людям с больным сердцем и анемией. Особенно если есть анемия, он вымывает все полезные вещества. Беременным также не рекомендуется пить много кофе". Жанна Нурберген

Кофе 3 в 1 – это не кофе, считает Жанна Нурберген. Она рекомендует отказаться от него, поскольку в нем много разных вредных примесей и они в большом количестве.

Объект исследования

Так ли это, мы решили выяснить у Гульжан Хамитовой. Она 3,5 года в докторантуре изучала кофе на факультете пищевой химии, фармацевтики и биотехнологии Университета Камерино в Италии. В рамках учебы казахстанка участвовала в различных проектах от обжарки кофе до переработки его отходов, анализировала компоненты этого напитка и разработала метод лабораторного определения качества эспрессо. В настоящее время работает химиком и является специалистом по кофе.

"До открытия в Казахстане хороших кофеен мы в основном пили растворимый кофе. Однако 20% растворимого кофе производится из остатков натуральных кофейных зерен, которые используются повторно после первой экстракции. По сравнению с натуральным кофе его текстура и аромат уменьшаются. Приехав в Англию в магистратуру, я пила натуральный кофе. Эта привычка осталась со мной и после возвращения домой. В лаборатории Назарбаев Университета у нас была своя кофемолка, где мы варили и пили кофе. В нашем проекте был итальянец, который всегда пил эспрессо без сахара. Он сильно удивлялся, когда мы в 25 мл кофе добавляли молоко и две-три ложки сахара. Оказывается, из-за особенностей наших вкусовых рецепторов во рту мы плохо воспринимаем кислотность и горечь кофе, поэтому любим пить его с молоком". Гульжан Хамитова

По ее словам, несмотря на то, что многие кофеманы не считают растворимый кофе натуральным продуктом, он пользуется большой популярностью во всем мире. Ему приписывают массу положительных отличий: дешевый, доступный, удобен и прост в приготовлении, имеет приятный вкус.

"Ценители зернового продукта отзываются о растворимом пренебрежительно, не считая его настоящим кофе. К тому же концентрация кофеина, за что мы любим натуральный кофе, в порошковом виде крайне мала. Зато в нем присутствует теобромин – это горький алкалоид, вещество органического происхождения, богатое азотом. Его эффект аналогичен кофеину, только в 10 раз слабее: он стимулирует, но не меняет центральную нервную систему. Также снижает кровяное давление, поскольку расширяет кровеносные сосуды, расслабляет мышцы бронхов, и поэтому его можно использовать против стойкого кашля. На такой кофе с тормозным эффектом даже существует запрет продажи на автомобильных заправках, потому что водители, выпив его "для бодрости", могут заснуть за рулем". Гульжан Хамитова

Химик отметила, что в любом некачественном растворимом кофе обычно есть отдушки, а также усилители вкуса и запаха. А кофе 3 в 1 состоит из малого количества растворимого кофе, сахара, растительных жиров (вместо молока), различных добавок, ароматизаторов и красителей, которые придают этому напитку заманчивый коричневый цвет и приятный вкус.

"У людей, которые часто балуются растворимым и пакетированным кофе, высока вероятность возникновения эрозивного гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острого и хронического панкреатита. Также возможна стимуляция выхода камней из желчного пузыря, если они уже имеются в анамнезе". Гульжан Хамитова

Подводя итог, Гульжан Хамитова подчеркнула, что растворимый кофе 3 в 1 – вовсе не кофе. Употребляя его, в организме резко повышается сахар в крови, быстро появляется энергия, а потом происходит упадок сил. При злоупотреблении повышается риск набора веса и проблем с обменом веществ. По сути, это сладкий напиток с кофейным вкусом, а не полезный кофе. Лучше употреблять натуральный кофе, рекомендовала специалист.