Впервые в Казахстане собаке заменили тазобедренный сустав

Карагандинские ветеринары впервые в стране провели уникальную операцию шестилетней немецкой овчарке по кличке Джеси, сообщает Zakon.kz.

Весит Джеси почти 35 кг и несколько лет она страдала тяжелым артрозом. Это неизлечимое заболевание, при котором постепенно разрушается тазобедренный сустав. Единственным шансом вернуть собаке возможность ходить без боли стало тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, передает "Astana TV".

"Такая проблема не редкость у крупных животных", – говорится в репортаже.

После стажировки в Москве первую операцию провел ветеринарный врач, хирург-ортопед Евгений Крюков.

"Я долго к этому шел. Потому, что приводят пациентов, которым даже препараты уже не помогают. Они приходят с сильным артрозом тазобедренных суставов. И животное мучается, и хозяин мучается. Непосредственно Джеси мы установили протез. Он устанавливается в канал бедренной кости и фиксируется винтами. Для полноценной опоры нужно, чтобы прошло 1,5 или 2 месяца для интеграции кости с протезом. Они срастаются в одно целое. Потом можно жить полноценную жизнь со всеми нагрузками и играми", – поделился подробностями ветеринар карагандинской ветеринарной клиники.

Как показывают первые исследования, титановый протез с головкой и шейкой бедра постепенно приживается. Овчарка уже сама выходит из больничного вольера к своему хозяину. В ближайшее время ей заменят второй сустав.

