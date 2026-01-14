#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Впервые в Казахстане собаке заменили тазобедренный сустав

Ветеринары Караганды, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 03:53 Фото: astanatv
Карагандинские ветеринары впервые в стране провели уникальную операцию шестилетней немецкой овчарке по кличке Джеси, сообщает Zakon.kz.

Весит Джеси почти 35 кг и несколько лет она страдала тяжелым артрозом. Это неизлечимое заболевание, при котором постепенно разрушается тазобедренный сустав. Единственным шансом вернуть собаке возможность ходить без боли стало тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, передает "Astana TV".

"Такая проблема не редкость у крупных животных", – говорится в репортаже.

После стажировки в Москве первую операцию провел ветеринарный врач, хирург-ортопед Евгений Крюков.

"Я долго к этому шел. Потому, что приводят пациентов, которым даже препараты уже не помогают. Они приходят с сильным артрозом тазобедренных суставов. И животное мучается, и хозяин мучается. Непосредственно Джеси мы установили протез. Он устанавливается в канал бедренной кости и фиксируется винтами. Для полноценной опоры нужно, чтобы прошло 1,5 или 2 месяца для интеграции кости с протезом. Они срастаются в одно целое. Потом можно жить полноценную жизнь со всеми нагрузками и играми", – поделился подробностями ветеринар карагандинской ветеринарной клиники.

Как показывают первые исследования, титановый протез с головкой и шейкой бедра постепенно приживается. Овчарка уже сама выходит из больничного вольера к своему хозяину. В ближайшее время ей заменят второй сустав.

Житель Усть-Каменогорска, выбросивший недавно щенка лабрадора с пятого этажа, был избит неизвестными лицами.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Собаку Джо Байдена выгнали из Белого дома
12:50, 05 октября 2023
Собаку Джо Байдена выгнали из Белого дома
Собака Джо Байдена укусила еще одного агента Секретной службы
12:37, 27 сентября 2023
Собака Джо Байдена укусила еще одного агента Секретной службы
Операция по спасению собаки в Сарани попала на видео
21:28, 22 сентября 2025
Операция по спасению собаки в Сарани попала на видео
