Как приучить собаку к чистке зубов

Ветеринар Наталья Левченко объяснила, как без стресса приучить питомца к этой процедуре и почему начинать лучше с раннего возраста, сообщает Zakon.kz.

Регулярная гигиена полости рта помогает собакам сохранить зубы и избежать дорогостоящего лечения. Домашняя чистка снижает риск образования налета и зубного камня, пишет doctorpiter.ru.

Мнение о том, что зубы собаке достаточно чистить костями, ветеринары считают ошибочным. Кости не гарантируют очистку зубов и могут быть опасны, особенно для мелких пород. Осколки иногда приводят к травмам и необходимости экстренной операции.

Специалисты советуют показывать собаку ветеринарному стоматологу хотя бы раз в год. Темный налет со временем превращается в зубной камень, который может оголить корни и привести к пародонтиту и потере зубов.

Чтобы избежать проблем, питомца лучше приучать к чистке зубов с раннего возраста. Ветеринар Наталья Левченко рекомендует начинать в 2-3 месяца.

"Ни в коем случае нельзя зажимать животное и проводить процедуру насильно, чтобы не спровоцировать боязнь. Для начала просто выложите предметы для чистки в доступном месте, чтобы питомец обнюхал их и изучил", – говорит Левченко.

Когда собака привыкнет к щетке и пасте, можно аккуратно подносить их к пасти и поощрять лакомством. Чистку проводят коротко и деликатно, снимая налет движениями сверху вниз. В первые разы достаточно почистить несколько зубов.

"Нужна специальная щетка и паста для животных, которую питомцы могут проглатывать", – отмечает ветеринар.

Чистить зубы собаке рекомендуют раз в неделю. При необходимости процедуру делят на этапы. Особого внимания требуют брахицефальные породы из-за скученного расположения зубов.

