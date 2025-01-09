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Наука и технологии

Исследователи запечатлели ледяные кратеры и освещенные солнцем равнины Меркурия

Фото Меркурия, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 03:58 Фото: Европейское космическое агентство
Ученые опубликовали потрясающие фотографии самой маленькой планеты в Солнечной системе, Меркурия. На них видны залитые солнцем равнины и ледяные кратеры, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, на снимках крупным планом видны кратеры, дно которых находится в тени, и обширные залитые солнцем северные равнины.

Фото Меркурия, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 03:58

Фото: Европейское космическое агентство

Три снимка, сделанные космическим аппаратом BepiColombo опубликовало Европейское космическое агентство (ЕКА) после того, как аппарат пролетел на высоте 294 км над северным полюсом планеты.

Фото Меркурия, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 03:58

Фото: Европейское космическое агентство

ЕКА сообщило, что камеры BepiColombo (M-CAM) также запечатлели виды вулканических равнин, известных как Borealis Planitia, образовавшихся в результате масштабного извержения жидкой лавы 3,7 млрд лет назад.

Ранее в США презентовали проект лунного города.

Аксинья Титова
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