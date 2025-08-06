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Наука и технологии

Ученых шокировал ледник на отдаленном острове в Индийском океане

Ледник на острове, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 08:40 Фото: pixabay
Ученых озадачило скорое таяние ледника на острове Херд, расположенном в Южной части Индийского океана (к юго-западу от материка Австралия), сообщает Zakon.kz.

По данным The Guardian, за последние 70 лет ледник на острове потерял 25% объема. За период с 1947 по 2019 год температура на острове увеличилась на 0,7 градусов, а площадь ледового покрова за это время сократилась с 289 до 225 кв. км. Наиболее значительное сокращение наблюдается на леднике Стивенсона.

Фото: Monash University

На соседнем полуострове Лоуренс площадь ледников сократилась с 10,5 до 2,2 кв. км. Исследователи подчеркивают, что снижение выбросов парниковых газов необходимо для сохранения биологического разнообразия на этих участках суши, на которых обитают крупные колонии пингвинов.

Ранее стало известно, что к Земле приближается таинственный межзвездный объект.

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Аксинья Титова
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