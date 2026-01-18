#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые узнали, какой рельеф скрыт под льдами Антарктиды

Холмы, деревья, трава, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 07:30 Фото: pixabay
Ученым удалось узнать, что находится под ледяным "покровом" Антарктиды. Выяснилось, что там есть горы, различные водоемы и долины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interesting Engineering, благодаря спутниковым данным и физике движения льда исследователи впервые смогли "увидеть" скрытый ландшафт ледяного континента.

Международная группа ученых идентифицировала так называемый "скрытый подледниковый рельеф" Антарктиды. И, как выяснилось, под многокилометровым слоем льда скрываются горы, долины, равнины, впадины и озера.

"Это как если бы раньше у вас была зернистая пленочная камера, а теперь – хорошо увеличенное цифровое изображение того, что на самом деле происходит", – пояснила ведущая авторка опубликованного в Science исследования доктор Гелен Окенден из Университета Гренобль-Альпы.

В условиях глобального потепления детальное знание Антарктиды – от поверхности до глубин – имеет решающее значение. До сих пор картографирование почвы под антарктическим льдом напоминало попытку нарисовать план дома, заглядывая через замочную скважину.

В новом исследовании ученые применили анализ возмущений потока льда (Ice Flow Perturbation Analysis, IFPA). Объясняется, что этот подход позволил "осветить" невидимые горные хребты и древние русла рек, которые формировали континент снизу.

Одним из самых впечатляющих открытий стала огромная скрытая впадина в подледниковом бассейне Мауд. По данным исследователей, этот погруженный канал простирается почти на 400 километров.

Другие так называемые мезомасштабные структуры имеют размеры от 2 до 30 километров. Именно они действуют как "шестерни и тормоза" ледникового щита, контролируя скорость его движения.

Поскольку эти геологические образования возникли еще до формирования современного ледового покрова, они являются ключом к более точным прогнозам того, как Антарктида будет таять и сколько воды в конечном итоге попадет в Мировой океан.

Ранее ученые пересмотрели историю формирования гор Центральной Азии и пришли к неожиданному выводу.

Аксинья Титова
