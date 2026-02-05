#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Наука и технологии

Магнитные бури обрушились на Землю

земля, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 11:00 Фото: pixabay
Утром 5 февраля 2026 года на Земле начались магнитные бури, сообщает Zakon.kz.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН рассказали, что начальный уровень составляет G1 (слабые бури), но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3.

"Бури не имеют резко выраженной единичной причины и являются общей реакцией магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца. Спусковым механизмом послужил приход накануне вечером края плазменного облака, выброшенного в космос 2 февраля во время крупнейшей за последние 1,5 года вспышки класса X8.1", – рассказали ученые.

Отмечается, что на фоне магнитных бурь в ночной зоне Западного полушария Земли наблюдаются сильные полярные сияния, достигшие максимального уровня 10 по интенсивности.

4 февраля на Солнце произошла вспышка класса X4.2, зафиксированная точно напротив Земли. Из-за этого эксперты предупредили о магнитных бурях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Курс доллара снизился еще на 3,3 тенге
15:40, Сегодня
Курс доллара снизился еще на 3,3 тенге
На Землю снова обрушилась магнитная буря
13:56, 28 августа 2024
На Землю снова обрушилась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря
03:38, 03 января 2026
На Земле началась магнитная буря
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
19:05, Сегодня
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
18:36, Сегодня
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
18:12, Сегодня
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
Казахстанская борчиха окончательно лишилась шанса войти в тройку сильнейших на Zagreb Open
18:00, Сегодня
Казахстанская борчиха окончательно лишилась шанса войти в тройку сильнейших на Zagreb Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: