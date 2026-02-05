Магнитные бури обрушились на Землю

Утром 5 февраля 2026 года на Земле начались магнитные бури, сообщает Zakon.kz.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН рассказали, что начальный уровень составляет G1 (слабые бури), но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3.

"Бури не имеют резко выраженной единичной причины и являются общей реакцией магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца. Спусковым механизмом послужил приход накануне вечером края плазменного облака, выброшенного в космос 2 февраля во время крупнейшей за последние 1,5 года вспышки класса X8.1", – рассказали ученые.

Отмечается, что на фоне магнитных бурь в ночной зоне Западного полушария Земли наблюдаются сильные полярные сияния, достигшие максимального уровня 10 по интенсивности.

4 февраля на Солнце произошла вспышка класса X4.2, зафиксированная точно напротив Земли. Из-за этого эксперты предупредили о магнитных бурях.