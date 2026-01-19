#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Наука и технологии

Солнечная радиация зашкаливает: объявлен критический погодный день

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 17:47 Фото: xras.ru
19 января в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН заявили, что началось самое сильное протонное событие 25-го солнeчного цикла, сообщает Zakon.kz.

Справочно. Протонное событие (или солнечно-протонный шторм, SPE) – это выброс высокоэнергетических протонов и других ионов с Солнца после мощных вспышек, достигающих Земли, вызывающий радиацию, помехи в связи, нарушения работы спутников и геомагнитные бури, а также видимые полярные сияния. Это опасное проявление солнечной активности, влияющее на технологии и в меньшей степени на здоровье людей.

Как сообщили ученые лаборатории, поток солнечных протонов с энергиями 10 МэВ (основной индикатор плотности энергичных частиц в околоземном пространстве) за 2,5 часа вырос в четыре раза и превышает уровень 1920 единиц.

"Это самое высокое значение, регистрировавшееся как минимум за последнее десятилетие. Уровень опасности и выдачи предупреждения (10 единиц) превышен в настоящее время почти в 200 раз. Причина столь высоких энергий протонов не вполне понятна. Есть вероятность, что скорость выброса плазмы, которая и так, как ожидается, в момент удара по Земле превысит гигантские 1100 км/с, является недооцененной, и выброс является еще более скоростным. В целом на фоне общей низкой активности Солнца событие абсолютно необъяснимое, выглядящее на данный момент как результат исключительно редкого стечения обстоятельств", – рассуждают ученые.

Между тем на фоне происходящего NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США) объявило до 12:00 утра 20 января (по времени Астаны) статус CWD – критический погодный день.

Причиной значатся наблюдающийся радиационный шторм высшего уровня и ожидающаяся геомагнитная буря уровня G4 и выше.

Справочно. Критический погодный день (Critical Weather Day) NOAA – это официальное объявление NOAA о возникновении серьезных погодных условий или космической погоды, представляющих угрозу для жизни, безопасности или критической инфраструктуры, что приводит к ограничению операционной деятельности агентства и усилению мер безопасности. Такой режим вводится, когда ожидается сильный шторм, ураган или мощная геомагнитная буря, как это было в 2025 году из-за урагана "Эрин" или сильной магнитной бури уровня G4.

Вспышка высшего уровня произошла на Солнце 18 января. Утром 19 января ученые предупредили о надвигающихся из-за этого магнитных бурях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Ученые: Сегодня на Земле самый сложный геомагнитный день 2025 года
12:06, 07 ноября 2025
Ученые: Сегодня на Земле самый сложный геомагнитный день 2025 года
Самая сильная за 3 месяца магнитная буря обрушилась на Землю
10:53, 15 сентября 2025
Самая сильная за 3 месяца магнитная буря обрушилась на Землю
Затронет ли Землю один из самых сильных за последние годы выбросов плазмы
10:33, 10 июня 2025
Затронет ли Землю один из самых сильных за последние годы выбросов плазмы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: