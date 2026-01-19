Мощнейшая радиационная буря столетия обрушилась на Землю: самолеты могут выйти из строя

В околоземном космическом пространстве продолжается резкое усиление радиационного шторма. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, уровень потока солнечных протонов превысил 30 тыс. единиц, а позднее достиг 37 тыс., что стало рекордным показателем в XXI веке, сообщает Zakon.kz.

Ученые отмечают, что текущие значения оказались выше, чем во время знаменитой солнечной вспышки X17.2 в октябре 2003 года, которая сопровождала одну из крупнейших магнитных бурь в современной истории. Столь быстрый рост протонного потока специалисты называют аномальным и пока не имеющим однозначного объяснения.

Таким образом, радиационная обстановка в окрестностях Земли сохраняется на экстремальном уровне S4 по шкале NOAA.

По последним данным, выброс солнечной плазмы достиг Земли с аномально высокой скоростью. Между прохождением ударной волны через точку Лагранжа L1 и приходом к планете, расположенной в 1,5 млн км от нее, прошло всего около 15 минут. Это означает, что скорость потока составила порядка 1700 км/с, что относится к экстремальным значениям.

При этом приборы измерения скорости на спутнике ACE вышли из строя, поэтому оперативных уточненных данных о параметрах солнечного ветра в настоящее время нет. Ученые отмечают, что оставшаяся телеметрия продолжает поступать в режиме реального времени.

Возможные последствия для людей и техники

Специалисты предупреждают, что при радиационном шторме уровня S4 возникают серьезные риски.

Для человека сохраняется неизбежная радиационная опасность для астронавтов при выходе в открытый космос. Кроме того, пассажиры и экипажи высоколетящих самолетов на полярных маршрутах могут подвергаться повышенному радиационному воздействию.

Для космической техники возможны сбои в работе бортовых компьютеров, систем ориентации и получения изображений. Не исключается снижение эффективности солнечных панелей и рост ошибок в навигационных системах.

На Земле вероятны перебои в высокочастотной радиосвязи в полярных регионах и увеличение навигационных погрешностей в течение нескольких дней.

Ученые продолжают круглосуточный мониторинг ситуации, подчеркивая, что радиационный шторм такой мощности является крайне редким явлением для современного солнечного цикла.

Ранее сообщалось, что у Земли началась мощная радиационная буря, которой не было 20 лет.

