Магнитная буря обрушилась на Землю

Земля входит в поток плазмы из корональной дыры, наблюдается усиление солнечного ветра. Об этом 18 октября 2025 года заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.

По их данным, в настоящее время наблюдаются быстрые изменения параметров солнечного ветра, в том числе рост его скорости, которые свидетельствуют, что корональная дыра, наблюдающаяся сейчас на солнечном диске, начала воздействовать на планету. Событие прогнозировалось еще вчера, когда начало наблюдаться увеличение плотности газа в окрестностях Земли – хорошо известный предвестник прихода основного плазменного потока.

Фото: Telegram/lpixras

"Видно, что ожидания совпали с реальностью. Хотя событие происходит на фоне сохраняющейся высокой вспышечной активности Солнца (только сегодня с утра зарегистрировано 4 сильных солнечных вспышки уровня M), эта активность уже не может повлиять на Землю. В такой ситуации именно воздействие дыры становится основным фактором космической погоды на ближайшие 2 суток. Происходящее воздействие является умеренным, и сильной реакции магнитного поля Земли не ожидается, хотя почти неизбежен выход на бури слабого уровня". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По состоянию на 14:40 в октябре произошло 2 магнитных бури:

в начале месяца с 1 по 3 октября,

еще одна 12 октября.

"Сегодня ожидается третья. Геомагнитная обстановка полностью стабилизируется к середине дня понедельника, после чего на данный момент ожидается длительное (около недели) затишье". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

В 14:50 ученые отметили, что ожидание магнитной бури "оказалось недолгим".

"Началась третья магнитная буря октября". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Фото: Telegram/lpixras

Ранее сообщалось, что Солнце повернулось к Земле огромной корональной дырой.