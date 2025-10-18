#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Наука и технологии

Магнитная буря обрушилась на Землю

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 15:04 Фото: unsplash
Земля входит в поток плазмы из корональной дыры, наблюдается усиление солнечного ветра. Об этом 18 октября 2025 года заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.

По их данным, в настоящее время наблюдаются быстрые изменения параметров солнечного ветра, в том числе рост его скорости, которые свидетельствуют, что корональная дыра, наблюдающаяся сейчас на солнечном диске, начала воздействовать на планету. Событие прогнозировалось еще вчера, когда начало наблюдаться увеличение плотности газа в окрестностях Земли – хорошо известный предвестник прихода основного плазменного потока.

Фото: Telegram/lpixras

"Видно, что ожидания совпали с реальностью. Хотя событие происходит на фоне сохраняющейся высокой вспышечной активности Солнца (только сегодня с утра зарегистрировано 4 сильных солнечных вспышки уровня M), эта активность уже не может повлиять на Землю. В такой ситуации именно воздействие дыры становится основным фактором космической погоды на ближайшие 2 суток. Происходящее воздействие является умеренным, и сильной реакции магнитного поля Земли не ожидается, хотя почти неизбежен выход на бури слабого уровня".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По состоянию на 14:40 в октябре произошло 2 магнитных бури:

в начале месяца с 1 по 3 октября,

еще одна 12 октября.

"Сегодня ожидается третья. Геомагнитная обстановка полностью стабилизируется к середине дня понедельника, после чего на данный момент ожидается длительное (около недели) затишье".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

В 14:50 ученые отметили, что ожидание магнитной бури "оказалось недолгим".

"Началась третья магнитная буря октября".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Фото: Telegram/lpixras

Ранее сообщалось, что Солнце повернулось к Земле огромной корональной дырой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Самая сильная за 3 месяца магнитная буря обрушилась на Землю
10:53, 15 сентября 2025
Самая сильная за 3 месяца магнитная буря обрушилась на Землю
Один из самых крупных протуберанцев выброшен с Солнца: обрушатся ли на Землю магнитные бури
15:44, 14 октября 2025
Один из самых крупных протуберанцев выброшен с Солнца: обрушатся ли на Землю магнитные бури
Определены даты пика магнитных бурь, которые обрушатся на Землю в выходные
12:59, 12 сентября 2025
Определены даты пика магнитных бурь, которые обрушатся на Землю в выходные
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: