Наука и технологии

Спутники под угрозой: у Земли началась мощная радиационная буря, которой не было 20 лет

Солнце, радиация, космос, спутники, угроза , фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 00:03 Фото: pixabay
В околоземном космическом пространстве впервые за два последних солнечных цикла начался радиационный шторм уровня S4, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 января сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, поток солнечных протонов превысил отметку в 10 тыс. единиц. Такой уровень радиационной активности не фиксировался на протяжении последних 20 лет.

Специалисты пояснили, что шкала радиационных бурь включает пять уровней, однако уровень S5 до сих пор считается теоретическим и за современную историю наблюдений ни разу не был достигнут. Рекордные значения были зафиксированы в прошлом веке и составляли около 40 тыс. единиц.

Отмечается, что плотность потока протонов с энергией выше 10 МэВ, которая используется как международный стандартный индекс, достигла 7 тыс. pfu. Это максимальный показатель с 2003 года. Более высокие значения в последний раз наблюдались 29 октября 2003 года после мощной солнечной вспышки уровня X17.2, предшествовавшей крупнейшей в XXI веке магнитной буре.

В лаборатории подчеркнули, что текущая радиационная обстановка представляет серьезную нагрузку для космических аппаратов и спутников, находящихся на орбите Земли.

Ранее объявлен критический погодный день.

Диана Абдуллаева
