Наука и технологии

Ученые смогли определить смертоносное землетрясение по поведению сотен змей

Змеи, природа, растения, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 02:30 Фото: pexels
В 1975 году сотни змей вышли из зимней спячки раньше обычного перед сильным землетрясением в китайском городе Хайчен. Точно также в 2014 году в США золотокрылые птицы за сотни километров меняли свои маршруты перед торнадо, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Wildlife, такие наблюдения накладываются на древние рассказы о животных, "предсказывающих" стихийные бедствия. Несмотря них, современная наука пока не имеет точных доказательств, что животные могут предсказывать природные катастрофы.

Основные проблемы кроются в следующем:

  • нет долгосрочных базовых данных об обычном поведении животных, чтобы точно определить, что именно является "аномалией" перед бедствием;
  • наблюдения часто собираются ретроспективно, уже после события;
  • человеческие искажения восприятия склоняют нас видеть закономерности там, где их может не быть.

Исследование, опубликованное немецким Геофизическим центром Гельмгольца в 2018 году, показало, что странное поведение животных перед землетрясениями часто коррелирует с небольшими предварительными толчками, а не с основным сильным землетрясением.

Это свидетельствует о том, что животные реагируют на уже имеющиеся изменения, а не предсказывают будущее бедствие.

Исследователи признают, что многие виды более чувствительны к изменениям в окружающей среде, чем люди. Некоторые животные воспринимают ультразвук, колебания магнитного поля или тончайшие изменения давления воздуха, которые могут предшествовать некоторым катастрофам.

Однако эти восприятия пока не дают четкой, практической основы для надежного прогнозирования стихийных бедствий.

Ранее океанологи открыли единственную в мире теплокровную рыбу, нарушающую законы природы.

Аксинья Титова
