Ученые заявили о странном поведении Солнца

Фото: pixabay

Ночью началась и тут же закончилась магнитная буря уровня G2, которая стала самой сильной в феврале 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 17 февраля, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН: "Вообще, Солнце ведет себя странно. Какие-то короткие одиночные вспышки на пустом месте, после которых снова тишина. Полярные сияния продолжительностью 40 минут. Теперь вот магнитная буря длительностью меньше часа. Распродает последние остатки имущества, судя по всему". Фото: Telegram/lpixras Также ученые сообщили, что сегодня днем – солнечное затмение: первое падение полутени на Землю – в 12:58 по Москве (14:58 по времени Астаны),

кольцевая фаза – с 14:44 до 15:37 (с 16:44 до 17:37),

пик – в 15:13 (в 17:13). Отмечается, что на территории России солнечное затмение видно не будет. Материал по теме Первое солнечное затмение года: 17 февраля земляне увидят огненное кольцо в небе Ранее сообщалось, что ученые обнаружили на Солнце огромный смайлик.

