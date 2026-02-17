Ученые заявили о странном поведении Солнца
Фото: pixabay
Ночью началась и тут же закончилась магнитная буря уровня G2, которая стала самой сильной в феврале 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 17 февраля, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:
"Вообще, Солнце ведет себя странно. Какие-то короткие одиночные вспышки на пустом месте, после которых снова тишина. Полярные сияния продолжительностью 40 минут. Теперь вот магнитная буря длительностью меньше часа. Распродает последние остатки имущества, судя по всему".
Фото: Telegram/lpixras
Также ученые сообщили, что сегодня днем – солнечное затмение:
- первое падение полутени на Землю – в 12:58 по Москве (14:58 по времени Астаны),
- кольцевая фаза – с 14:44 до 15:37 (с 16:44 до 17:37),
- пик – в 15:13 (в 17:13).
Отмечается, что на территории России солнечное затмение видно не будет.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили на Солнце огромный смайлик.
