Наука и технологии

Ученые заявили о странном поведении Солнца

облака, лучи солнца, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 11:17
Ночью началась и тут же закончилась магнитная буря уровня G2, которая стала самой сильной в феврале 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 17 февраля, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Вообще, Солнце ведет себя странно. Какие-то короткие одиночные вспышки на пустом месте, после которых снова тишина. Полярные сияния продолжительностью 40 минут. Теперь вот магнитная буря длительностью меньше часа. Распродает последние остатки имущества, судя по всему".

Фото: Telegram/lpixras

Также ученые сообщили, что сегодня днем – солнечное затмение:

  • первое падение полутени на Землю – в 12:58 по Москве (14:58 по времени Астаны),
  • кольцевая фаза – с 14:44 до 15:37 (с 16:44 до 17:37),
  • пик – в 15:13 (в 17:13).

Отмечается, что на территории России солнечное затмение видно не будет.

Первое солнечное затмение года: 17 февраля земляне увидят огненное кольцо в небе

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили на Солнце огромный смайлик.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
