Наука и технологии

Ученые назвали одно из самых жутких плотоядных животных в истории

Галлюцигения Hallucigenia sparsa, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 06:40 Фото: Alamy, dotted zebra
Более 500 миллионов лет назад за относительно короткий по геологическим меркам период в океанах появилось невиданное разнообразие многоклеточных животных, сообщает Zakon.kz.

Научная работа опубликована на сайте bioRxiv. В ней говорится, что вышеописанный феномен получил название "Кембрийский взрыв". В те времена в глубоких морях ползали, плавали и охотились существа, чьи формы сегодня могли бы показаться инопланетными.

Одним из самых знаковых и загадочных созданий той эпохи стала галлюцигения Hallucigenia sparsa. Название было выбрано по причине крайне странного, почти сюрреалистичного внешнего вида ископаемых остатков. Галлюцигению впервые описал английский палеонтолог Саймон Конвей-Моррис в 1977 году.

Ученый нашел останки древнего животного в сланцах Бёрджес, в канадской части Скалистых гор, на территории провинции Британская Колумбия – в месте, где тонкие слои глины идеально сохранили даже отпечатки мягких тканей древних организмов.

Конвей-Моррис и его коллеги, изучавшие находку, столкнулись с настоящей головоломкой.

Существо длиной не более пяти сантиметров имело ряд длинных жестких шипов вдоль спины и ряд тонких, похожих на щупальца, ножек снизу. Ученые не смогли определить, где у животного верх, а где низ, и решили, что оно ходило на шипах, а щупальца на спине служили для захвата пищи. Так галлюцигения почти два десятилетия "гуляла" по учебникам палеонтологии вверх ногами.

Только в 1990-х годах новые данные и повторные анализы исправили ошибку.

Выяснилось, что шипы на самом деле защищали спину, а по дну существо передвигалось на мягких парных ножках. Ее причислили к лобоподам, вымершей группе, близкой к общим предкам бархатных червей (онихофоры), тихоходок и членистоногих. Однако фундаментальные вопросы о жизни существа оставались без ответа.

Ни в одной из найденных окаменелостей галлюцигении не сохранилось следов пищи. Гастрономические предпочтения этого древнего существа долгое время оставались тайной.

Палеонтолог Хавьер Ортега-Эрнандес из Гарвардского университета в США попытался выяснить, чем именно питалась галлюцигения. Ученый решил заново изучить один конкретный образец, найденный в сланцах Бёрджес, с использованием современных методов.

Картина, которую реконструировал ученый, оказалась очень выразительной.

По его мнению, гребневик погиб и медленно опустился на илистое дно древнего моря. Его желеобразное тело стало неожиданной находкой для мелких глубоководных обитателей. На пиршество собралась целая группа галлюцигений. Они облепили тушу и начали ее поедать.

Учитывая полное отсутствие у галлюцигении каких-либо челюстей, клешней или хоботков для прокалывания, Ортега-Эрнандес предположил единственно возможный способ питания – всасывание.

Ротовое отверстие галлюцигении, расположенное на конце удлиненной передней части тела, могло работать как миниатюрный насос, позволяя вытягивать мягкие питательные ткани из жертвы.

Ранее сообщалось, что археологи нашли таинственную пещеру, которую не открывали 40 тысяч лет.

Аксинья Титова
