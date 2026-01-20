Ученые назвали одно из самых жутких плотоядных животных в истории

Более 500 миллионов лет назад за относительно короткий по геологическим меркам период в океанах появилось невиданное разнообразие многоклеточных животных, сообщает Zakon.kz.

Научная работа опубликована на сайте bioRxiv. В ней говорится, что вышеописанный феномен получил название "Кембрийский взрыв". В те времена в глубоких морях ползали, плавали и охотились существа, чьи формы сегодня могли бы показаться инопланетными.

Одним из самых знаковых и загадочных созданий той эпохи стала галлюцигения Hallucigenia sparsa. Название было выбрано по причине крайне странного, почти сюрреалистичного внешнего вида ископаемых остатков. Галлюцигению впервые описал английский палеонтолог Саймон Конвей-Моррис в 1977 году.

Ученый нашел останки древнего животного в сланцах Бёрджес, в канадской части Скалистых гор, на территории провинции Британская Колумбия – в месте, где тонкие слои глины идеально сохранили даже отпечатки мягких тканей древних организмов.

Конвей-Моррис и его коллеги, изучавшие находку, столкнулись с настоящей головоломкой.

Существо длиной не более пяти сантиметров имело ряд длинных жестких шипов вдоль спины и ряд тонких, похожих на щупальца, ножек снизу. Ученые не смогли определить, где у животного верх, а где низ, и решили, что оно ходило на шипах, а щупальца на спине служили для захвата пищи. Так галлюцигения почти два десятилетия "гуляла" по учебникам палеонтологии вверх ногами.

Только в 1990-х годах новые данные и повторные анализы исправили ошибку.

Выяснилось, что шипы на самом деле защищали спину, а по дну существо передвигалось на мягких парных ножках. Ее причислили к лобоподам, вымершей группе, близкой к общим предкам бархатных червей (онихофоры), тихоходок и членистоногих. Однако фундаментальные вопросы о жизни существа оставались без ответа.

Ни в одной из найденных окаменелостей галлюцигении не сохранилось следов пищи. Гастрономические предпочтения этого древнего существа долгое время оставались тайной.

Палеонтолог Хавьер Ортега-Эрнандес из Гарвардского университета в США попытался выяснить, чем именно питалась галлюцигения. Ученый решил заново изучить один конкретный образец, найденный в сланцах Бёрджес, с использованием современных методов.

Картина, которую реконструировал ученый, оказалась очень выразительной.

По его мнению, гребневик погиб и медленно опустился на илистое дно древнего моря. Его желеобразное тело стало неожиданной находкой для мелких глубоководных обитателей. На пиршество собралась целая группа галлюцигений. Они облепили тушу и начали ее поедать.

Учитывая полное отсутствие у галлюцигении каких-либо челюстей, клешней или хоботков для прокалывания, Ортега-Эрнандес предположил единственно возможный способ питания – всасывание.

Ротовое отверстие галлюцигении, расположенное на конце удлиненной передней части тела, могло работать как миниатюрный насос, позволяя вытягивать мягкие питательные ткани из жертвы.

