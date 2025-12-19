У миллионов людей нашли скрытую причину ухудшения работы мозга

Частые пробуждения человека ночью на следующий день замедляют мышление. Об этом заявили иностранные эксперты, сообщает Zakon.kz.

Качество сна оказалось важнее его продолжительности для когнитивной работы у пожилых людей. Такой вывод сделали специалисты университета штата Пенсильвания и Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна. Статью про их исследование опубликовал журнал Sleep Health.

Научная работа показала: даже при нормальной длительности сна частые пробуждения ночью на следующий день замедляют мыслительный процесс.

В эксперименте принял участие 261 человек старше 70 лет. Они в течение 16 дней носили трекеры сна и несколько раз в день выполняли на смартфонах определенные задания, оценивающие скорость обработки информации и зрительно-пространственную память. Всего проанализировано более 20 тысяч таких тестов.

Выяснилось: если человек бодрствовал ночью хотя бы на полчаса больше обычного, то на следующий день у него скорость обработки информации заметно снижалась. При этом ни общая продолжительность сна, ни дневной сон, ни время отхода ко сну на когнитивные показатели не влияли.

Исследователи отмечают, что регулярные ночные пробуждения могут быть ранним сигналом снижения когнитивных функций и развития деменции. Улучшать качество сна рекомендуют за счет стабильного режима, темноты и тихой обстановки. Это один из способов поддержки здоровья мозга в любом возрасте.

