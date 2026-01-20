#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Названы три ключевых фактора долголетия

Девушка спит на кровати, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 20:40 Фото: freepik
Дополнительные пять минут сна и немного активного движения в день могут увеличить продолжительность жизни. К такому выводу пришли исследователи из Университета Сиднея, сообщает Zakon.kz.

Ученые изучили данные более 59 тыс. участников когортного проекта UK Biobank. Учитывали продолжительность сна; количество минут в день, посвященных умеренной и интенсивной физической активности, а также особенности рациона. Эти показатели сопоставили с риском развития и смерти от сердечно-сосудистых болезней, рака, диабета, хронической обструктивной болезни легких и деменции за восемь лет наблюдений. Результаты работы опубликованы в журнале eClinical Medicine.

Наиболее благоприятной оказалась комбинация трех факторов: сон от семи до восьми часов в сутки, 40 минут активного движения в день и сбалансированное питание. Люди с таким образом жизни в среднем жили почти на 10 лет дольше. Период жизни без серьезных хронических заболеваний в этой группе был на 10 лет дольше по сравнению с теми, у кого эти показатели были ниже.

Как отмечают авторы публикации, эффект проявлялся даже при небольших изменениях привычек. Дополнительные пять минут сна в сутки, около двух минут активного движения и небольшое улучшение рациона, например, за счет большего количества овощей или цельнозерновых продуктов продлевали жизнь примерно на год.

Исследователи подчеркивают, что их выводы основаны на наблюдательных данных и не доказывают прямую причинно-следственную связь, однако результаты показывают, что даже умеренные изменения образа жизни могут существенно повлиять на здоровье и долголетие.

Ранее мы писали и про другие секреты долголетия.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
