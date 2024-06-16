Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В чем секрет японского долголетия

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 00:14 Фото: pixabay
Исследование японских ученых показало, что употребление в пищу мелкой рыбы целиком может увеличить продолжительность жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Public Health Nutrition, эксперты проанализировали данные 80 тыс. японцев в возрасте от 35 до 69 лет. У женщин, которые ели мелкую рыбу один-три раза в месяц, риск летального исхода был примерно на 30% ниже, чем у тех, кто ел ее реже.

Как уточняется, мужчины получили такую же пользу от употребления мелкой рыбы целиком. Но данные были менее убедительными. Возможно, это связано с биологическими различиями между полами. Также результаты могут объясняться тем, что в исследовании приняло участие недостаточно мужчин.

В исследовании учитывали: возраст участников, статус курения и потребления алкоголя, наличие избытка веса и общее качество диеты. За пациентами наблюдали в среднем девять лет.

По мнению специалистов, после дополнительных исследований в других странах употребление мелкой рыбы могло бы стать доступным средством для продления жизни.

Согласно опубликованной информации, в японской кухне принято употреблять небольшие виды рыб целиком, например, атлантическую мойву, корюшку и сардины. Головы рыб, кости и органы богаты полезными веществами, в том числе кальцием и витамином А.

Ранее ученые выяснили, что кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье.

Читайте также

влюбленная пара
Азартные отношения: любовный гороскоп на 16 июня
советы, врач
Что помогает быть менее привлекательным для комаров
солнечный ожог
Что делать при солнечных ожогах
Елена Беляева
Интересное 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
бараны, цены
Сколько стоит купить барана на Курбан айт в Казахстане
дождь
Сильная жара, ливень и град: какую погоду прогнозируют на 16 июня
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: