#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Наука и технологии

Эксперты назвали еще один фактор риска болезни Альцгеймера

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 19:44 Фото: freepik
Небольшие изменения мозгового кровотока и доставки кислорода к тканям могут быть связаны с риском развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи Института нейровизуализации и информатики при Медицинской школе Кека Университета Южной Калифорнии, сообщает Zakon.kz.

В исследовании участвовали пожилые люди с когнитивными нарушениями и без них. Ученые установили, что неинвазивные показатели мозгового кровотока и насыщения кислородом связаны с ключевыми признаками болезни Альцгеймера – накоплением амилоидных бляшек и уменьшением объема гиппокампа, отвечающего за память, пишет в журнал Alzheimer’s.

Для оценки сосудистой функции использовались безболезненные методы, позволяющие измерять скорость кровотока и эффективность снабжения кислородом. Полученные данные объединяли в интегральные показатели цереброваскулярной функции.

"При более здоровой сосудистой системе мозга наблюдаются и более благоприятные структурные и биохимические показатели. Помимо амилоида и тау-белка важную роль в развитии заболевания играет состояние кровоснабжения и доставка кислорода", – отметила ведущий автор работы Амариллис Цикния.

Ученые считают, что поскольку примененные методы проще и дешевле традиционных нейровизуализационных исследований, в будущем они могут использоваться для более широкого скрининга.

Ранее специалисты выяснили, что у пациентов с болезнью Альцгеймера часто выявляются пониженные уровни как жирорастворимых витаминов (A, K), так и водорастворимых – прежде всего витаминов группы B и C.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Названы три ключевых фактора долголетия
20:40, 20 января 2026
Названы три ключевых фактора долголетия
Ученые назвали профессии с наименьшим риском развития болезни Альцгеймера
20:31, 17 декабря 2024
Ученые назвали профессии с наименьшим риском развития болезни Альцгеймера
Виагра может снизить риск развития болезни Альцгеймера у мужчин
09:52, 13 февраля 2024
Виагра может снизить риск развития болезни Альцгеймера у мужчин
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Обидчик Бублика вышел в финал турнира в Дубае: его ждёт Медведев
03:02, 28 февраля 2026
Обидчик Бублика вышел в финал турнира в Дубае: его ждёт Медведев
Анонсирован следующий бой Александра Усика
02:50, 28 февраля 2026
Анонсирован следующий бой Александра Усика
Казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал парного турнира в США
02:15, 28 февраля 2026
Казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал парного турнира в США
Казахстанские боксёры потерпели крах в бою с соперниками из Узбекистана
01:34, 28 февраля 2026
Казахстанские боксёры потерпели крах в бою с соперниками из Узбекистана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: