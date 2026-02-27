Эксперты назвали еще один фактор риска болезни Альцгеймера

Небольшие изменения мозгового кровотока и доставки кислорода к тканям могут быть связаны с риском развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи Института нейровизуализации и информатики при Медицинской школе Кека Университета Южной Калифорнии, сообщает Zakon.kz.

В исследовании участвовали пожилые люди с когнитивными нарушениями и без них. Ученые установили, что неинвазивные показатели мозгового кровотока и насыщения кислородом связаны с ключевыми признаками болезни Альцгеймера – накоплением амилоидных бляшек и уменьшением объема гиппокампа, отвечающего за память, пишет в журнал Alzheimer’s.

Для оценки сосудистой функции использовались безболезненные методы, позволяющие измерять скорость кровотока и эффективность снабжения кислородом. Полученные данные объединяли в интегральные показатели цереброваскулярной функции.

"При более здоровой сосудистой системе мозга наблюдаются и более благоприятные структурные и биохимические показатели. Помимо амилоида и тау-белка важную роль в развитии заболевания играет состояние кровоснабжения и доставка кислорода", – отметила ведущий автор работы Амариллис Цикния.

Ученые считают, что поскольку примененные методы проще и дешевле традиционных нейровизуализационных исследований, в будущем они могут использоваться для более широкого скрининга.

Ранее специалисты выяснили, что у пациентов с болезнью Альцгеймера часто выявляются пониженные уровни как жирорастворимых витаминов (A, K), так и водорастворимых – прежде всего витаминов группы B и C.