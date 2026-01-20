Врач раскрыл способ, который может снизить риск развития 13 видов рака

У людей, которые следят за собственным телом, меньше шансов заболеть раком. Ученые заявили: поддержание здорового веса снижает риск развития 13 видов онкологических заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Избыток жировой ткани повреждает ДНК клеток, что может запускать рост злокачественных опухолей. Кроме того, при ожирении вырабатываются ферменты, увеличивающие уровень полового гормона эстрогена, который стимулирует рост гормонозависимых опухолей. Об этом эндокринолог Маркос Лахера из Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в Мадриде рассказал изданию El Español.

"Гиперинсулинемия – повышенный уровень инсулина – и высокий уровень инсулиноподобного фактора роста при ожирении также способствуют развитию рака", – предупреждает эндокринолог.

Лахера отметил, что ожирение нарушает баланс гормонов, таких как лептин и резистин, и изменяет состав кишечной микробиоты. Этот процесс, называемый кишечным дисбиозом, означает, что в кишечнике меняется соотношение полезных и вредных бактерий. Дисбиоз может усиливать воспаление и мешать работе иммунной системы, что дополнительно повышает риск онкологических заболеваний.

