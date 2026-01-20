#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
507.05
594.82
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
507.05
594.82
6.51
Наука и технологии

Врач раскрыл способ, который может снизить риск развития 13 видов рака

Девушка стоит на напольных весах, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 23:37 Фото: freepik
У людей, которые следят за собственным телом, меньше шансов заболеть раком. Ученые заявили: поддержание здорового веса снижает риск развития 13 видов онкологических заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Избыток жировой ткани повреждает ДНК клеток, что может запускать рост злокачественных опухолей. Кроме того, при ожирении вырабатываются ферменты, увеличивающие уровень полового гормона эстрогена, который стимулирует рост гормонозависимых опухолей. Об этом эндокринолог Маркос Лахера из Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в Мадриде рассказал изданию El Español.

"Гиперинсулинемия – повышенный уровень инсулина – и высокий уровень инсулиноподобного фактора роста при ожирении также способствуют развитию рака", – предупреждает эндокринолог.

Лахера отметил, что ожирение нарушает баланс гормонов, таких как лептин и резистин, и изменяет состав кишечной микробиоты. Этот процесс, называемый кишечным дисбиозом, означает, что в кишечнике меняется соотношение полезных и вредных бактерий. Дисбиоз может усиливать воспаление и мешать работе иммунной системы, что дополнительно повышает риск онкологических заболеваний.

Ранее Zakon.kz писал о том, что врачи назвали скрытый симптом рака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Какие привычки снижают риск развития рака
01:53, 16 июня 2023
Какие привычки снижают риск развития рака
Врач рассказал о диете, снижающей риск трех видов рака
19:08, 28 января 2025
Врач рассказал о диете, снижающей риск трех видов рака
Какая привычка поможет снизить риск развития рака
01:18, 23 мая 2024
Какая привычка поможет снизить риск развития рака
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: