Назван вид рака, риск которого удваивается при отказе от мяса

Ученые из Оксфордского центра популяционного здоровья установили, что вегетарианство может снижать риск онкологических заболеваний поджелудочной железы, почек и простаты, однако повышать риск плоскоклеточного рака пищевода, передает Zakon.kz.

По данным издания British Journal of Cancer (BJC), рак остается одной из главных причин смерти в мире – на него приходится примерно каждая шестая смерть. Поэтому ученые продолжают изучать, как образ жизни и питание могут влиять на вероятность развития разных форм заболевания.

В ходе работы были проанализированы данные о здоровье более 1,8 млн человек. Ученые сравнили риск развития 17 видов рака у мясоедов, вегетарианцев и веганов. Под вегетарианством подразумевался отказ от мяса при сохранении в рационе молочных продуктов и яиц. Веганство же предполагало полное исключение продуктов животного происхождения, включая мед.

Результаты исследования:

По сравнению с мясоедами, у вегетарианцев риск рака поджелудочной железы ниже на 21%, почки – на 28%, множественной миеломы – на 31%, простаты – на 12%, а молочной железы – на 9%.

При этом риск плоскоклеточного рака пищевода в этой группе оказался почти вдвое выше.

У веганов обнаружена повышенная вероятность развития колоректального рака, однако по большинству других видов существенных различий с мясоедами не выявлено.

Статистически значимых различий по ряду других заболеваний, включая рак желудка, печени, легких (у некурящих) и мочевого пузыря, выявлено не было. У веганов обнаружили повышенную вероятность развития колоректального рака по сравнению с мясоедами, однако различий в риске большинства других видов ученые не нашли.



Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

