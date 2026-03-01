#Референдум-2026
Советы

Назван вид рака, риск которого удваивается при отказе от мяса

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 23:21 Фото: Zakon.kz
Ученые из Оксфордского центра популяционного здоровья установили, что вегетарианство может снижать риск онкологических заболеваний поджелудочной железы, почек и простаты, однако повышать риск плоскоклеточного рака пищевода, передает Zakon.kz.

По данным издания British Journal of Cancer (BJC), рак остается одной из главных причин смерти в мире – на него приходится примерно каждая шестая смерть. Поэтому ученые продолжают изучать, как образ жизни и питание могут влиять на вероятность развития разных форм заболевания.

В ходе работы были проанализированы данные о здоровье более 1,8 млн человек. Ученые сравнили риск развития 17 видов рака у мясоедов, вегетарианцев и веганов. Под вегетарианством подразумевался отказ от мяса при сохранении в рационе молочных продуктов и яиц. Веганство же предполагало полное исключение продуктов животного происхождения, включая мед.

Результаты исследования:

  • По сравнению с мясоедами, у вегетарианцев риск рака поджелудочной железы ниже на 21%, почки – на 28%, множественной миеломы – на 31%, простаты – на 12%, а молочной железы – на 9%.
  • При этом риск плоскоклеточного рака пищевода в этой группе оказался почти вдвое выше.
  • У веганов обнаружена повышенная вероятность развития колоректального рака, однако по большинству других видов существенных различий с мясоедами не выявлено.

Статистически значимых различий по ряду других заболеваний, включая рак желудка, печени, легких (у некурящих) и мочевого пузыря, выявлено не было. У веганов обнаружили повышенную вероятность развития колоректального рака по сравнению с мясоедами, однако различий в риске большинства других видов ученые не нашли.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее ученые назвали продукт, который помогает при язве желудка и раке ЖКТ.

Канат Болысбек
