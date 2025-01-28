#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
516.77
542.87
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
516.77
542.87
5.33
Советы

Врач рассказал о диете, снижающей риск трех видов рака

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 19:08 Фото: Zakon.kz
Российский доктор медицинских наук Вадим Покровский заявил, что растительный рацион помогает снизить риск развития трех видов онкологических заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью для aif.ru.

"Крупных исследований, посвященных влиянию питания на вероятность возникновения рака, проводится не так много. (...) Снижение риска, выявленное в таких работах, обычно составляет доли процента. Однако есть три вида рака, для которых растительная диета оказывает более заметное профилактическое воздействие. Это рак предстательной железы, молочной железы и толстой кишки", – отметил врач.

Особенно выраженное влияние растительный рацион оказывает на снижение риска колоректального рака. По словам специалиста, у людей, чья диета богата клетчаткой, вероятность развития рака толстой кишки значительно ниже.

Ранее биолог рассказал о том, что нужно есть, чтобы жить дольше. 

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Антитренды кухонного интерьера назвала эксперт
Советы
18:40, Сегодня
Антитренды кухонного интерьера назвала эксперт
Луна, Венера и Меркурий 28 января: советы Василисы Володиной на каждый час дня
Советы
10:10, Сегодня
Луна, Венера и Меркурий 28 января: советы Василисы Володиной на каждый час дня
Шесть психологических привычек, портящих жизнь
Советы
09:23, Сегодня
Шесть психологических привычек, портящих жизнь
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: