Врач рассказал о диете, снижающей риск трех видов рака

Российский доктор медицинских наук Вадим Покровский заявил, что растительный рацион помогает снизить риск развития трех видов онкологических заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью для aif.ru.

"Крупных исследований, посвященных влиянию питания на вероятность возникновения рака, проводится не так много. (...) Снижение риска, выявленное в таких работах, обычно составляет доли процента. Однако есть три вида рака, для которых растительная диета оказывает более заметное профилактическое воздействие. Это рак предстательной железы, молочной железы и толстой кишки", – отметил врач.

Особенно выраженное влияние растительный рацион оказывает на снижение риска колоректального рака. По словам специалиста, у людей, чья диета богата клетчаткой, вероятность развития рака толстой кишки значительно ниже.

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