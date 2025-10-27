Врач назвал интересные свойства краснокочанной капусты

Известный диетолог Франклин Джозеф выяснил, что краснокочанная капуста является одним из самых полезных продуктов для здорового питания, сообщает Zakon.kz.

Специалист считает, что в краснокочанной капусте содержатся соединения, очень похожие на вещества в брокколи, которые обеспечивают противораковый эффект, сообщает Daily Mirror.

"Кроме того, этот продукт богат клетчаткой, полезен для кишечника, иммунитета, помогает контролировать уровень холестерина и почти не содержит калорий", – рассказал Франклин Джозеф.

Кроме этого, врач уверен, что краснокочанная капуста также необходима для нормального здоровья печени. В частности, при регулярном употреблении она способствует поддержке ее функций по детоксикации и обмену веществ.

