#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
506.7
593.14
6.53
Наука и технологии

Очищение носа пальцами может травмировать – врачи

Парень трогает рукой нос, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 21:00 Фото: freepik
Постоянное очищение полости носа пальцами может привести к хроническому воспалению и повреждению хрящевой ткани носа. Врачи предупредили, что эта привычка также способна вызвать проблемы со слизистой, сообщает Zakon.kz.

Ковыряние в носу может быть опасным, поскольку ногти на пальцах достаточно острые для повреждения слизистой оболочки. Об этом рассказал "Газете.Ru" ассистент кафедры морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев.

"Очищение полости носа пальцами, безусловно, может привести к локальному поражению слизистой оболочки полости носа, что может сопровождаться воспалительными изменениями и кровотечениями из поврежденных участков. Носовая перегородка, состоящая преимущественно из хрящевой ткани, может быть повреждена опосредованно при сочетании множества факторов, включающих в себя хроническую инфекцию, постоянную травматизацию", – объяснил врач.

Что касается костей лицевого черепа, формирующих околоносовые пазухи, то их повредить пальцами невозможно, считает эксперт. Переживать о том, что из-за этой привычки могут воспалиться сосуды, не стоит. Но лучше лишний раз не трогать внешнюю, а тем более внутреннюю часть носа руками.

"Конечно, повредить механически сосуды носовой полости, вызывая их воспаление (васкулит), невозможно, ведь васкулиты, будучи редкими заболеваниями, преимущественно носят аутоиммунный характер, и воспаление сосудов носа будет являться скорее составляющей системного заболевания, и сосуды будут воспалены не только в носовой полости, но и в других участках организма. Насторожить должны признаки системного заболевания (боли в суставах, потеря веса и так далее) в сочетании с локальными признаками, такими, как кровотечения из изъязвлений слизистой носовой полости и прочее. В любом случае при ухудшении самочувствия единственным верным вариантом будет обращение к врачу", – сказал врач.

Чтобы не приходилось сталкиваться с такими проблемами, необходимо соблюдать базовые правила: влажность в помещении поддерживать около 60%, пользоваться спреями с солевыми растворами, увлажняющими слизистую, и не срывать образовавшиеся в носу корки.

Недавно Zakon.kz выпустил статью о том, как победить зависимость от назальных спреев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Почему грызть ногти опаснее, чем кажется: мнение врачей
19:14, 04 августа 2025
Почему грызть ногти опаснее, чем кажется: мнение врачей
Врач перечислила симптомы хронического стресса
00:16, 30 июня 2023
Врач перечислила симптомы хронического стресса
Врач раскрыл признаки плохого кровообращения мозга
06:21, 01 декабря 2025
Врач раскрыл признаки плохого кровообращения мозга
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: