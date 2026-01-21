Очищение носа пальцами может травмировать – врачи

Постоянное очищение полости носа пальцами может привести к хроническому воспалению и повреждению хрящевой ткани носа. Врачи предупредили, что эта привычка также способна вызвать проблемы со слизистой, сообщает Zakon.kz.

Ковыряние в носу может быть опасным, поскольку ногти на пальцах достаточно острые для повреждения слизистой оболочки. Об этом рассказал "Газете.Ru" ассистент кафедры морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев.

"Очищение полости носа пальцами, безусловно, может привести к локальному поражению слизистой оболочки полости носа, что может сопровождаться воспалительными изменениями и кровотечениями из поврежденных участков. Носовая перегородка, состоящая преимущественно из хрящевой ткани, может быть повреждена опосредованно при сочетании множества факторов, включающих в себя хроническую инфекцию, постоянную травматизацию", – объяснил врач.

Что касается костей лицевого черепа, формирующих околоносовые пазухи, то их повредить пальцами невозможно, считает эксперт. Переживать о том, что из-за этой привычки могут воспалиться сосуды, не стоит. Но лучше лишний раз не трогать внешнюю, а тем более внутреннюю часть носа руками.

"Конечно, повредить механически сосуды носовой полости, вызывая их воспаление (васкулит), невозможно, ведь васкулиты, будучи редкими заболеваниями, преимущественно носят аутоиммунный характер, и воспаление сосудов носа будет являться скорее составляющей системного заболевания, и сосуды будут воспалены не только в носовой полости, но и в других участках организма. Насторожить должны признаки системного заболевания (боли в суставах, потеря веса и так далее) в сочетании с локальными признаками, такими, как кровотечения из изъязвлений слизистой носовой полости и прочее. В любом случае при ухудшении самочувствия единственным верным вариантом будет обращение к врачу", – сказал врач.

Чтобы не приходилось сталкиваться с такими проблемами, необходимо соблюдать базовые правила: влажность в помещении поддерживать около 60%, пользоваться спреями с солевыми растворами, увлажняющими слизистую, и не срывать образовавшиеся в носу корки.

Недавно Zakon.kz выпустил статью о том, как победить зависимость от назальных спреев.