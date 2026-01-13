Последняя капля: как победить зависимость от назальных спреев

Люди уверенно заявляют, мол, у меня нет никаких зависимостей! А потом десятый раз за день закапывают нос, не видя в этом ничего предосудительного. Лекарство же! Однако ЛОРы не разделяют страсти пациентов к "легкому дыханию". Zakon.kz пытался понять, почему именно.

Привыкание вырабатывается совершенно незаметно для самого зависимого. Болел – капал. Все чаще и чаще, ведь казалось, будто эффективность снижается. И вот старая хворь прошла, а новая – осталась. Без заветного, ставшего верным спутником жизни флакончика и не спится, и не естся, и не работается, и не отдыхается. Он, коварный флакончик, с деликатностью незваного родственника захватывает все больше пространства – от домашней аптечки до каждой сумки и кармана, а "съезжать" не торопится. И вы вздыхаете – все тяжелее, что характерно, но уговариваете себя: позже разберусь, ведь сейчас годовой отчет, ремонт, поездка на море, утренник у ребенка... Нужное – подчеркнуть. Не до того, короче говоря. Как-нибудь потом укажу наглецу на дверь. А в итоге "дышите им" годами, как герой какой-нибудь сопливой мелодрамы.

Здесь ведь как в исчерпавшем себя сожительстве: вроде и радости никакой совместная бытность не приносит, а вроде и расстаться уже слишком сложно. Слишком поздно. Слишком долго откладывалось на "завтра", "новый год", "отпуск". Но бежать из токсичных отношений необходимо – в этом психологи с врачами единодушны.

"Постоянное использование любых сосудосуживающих капель – вредно! Основная проблема кроется в привыкании, которое приводит к медикаментозному риниту: сосуды перестают нормально реагировать без капель, слизистая отекает еще сильнее, и нос "не дышит" без очередной дозы. Со временем это может привести к хронической заложенности, повреждению слизистой, снижению обоняния", – предупреждает отоларинголог Айгуль Медеулова.

Что не так с чудо-средством

Главный "ред флаг" обожаемой "пшикалки" – сосудосуживающие компоненты в составе. Они как раз обеспечивают своим преданным поклонникам хронический отек и атрофию слизистой, носовые кровотечения, снижение обоняния, ухудшение сна и головные боли, нездоровую "привязанность", а в перспективе – разбитое сердце. По крайней мере, проблемы с давлением и сердцем. Также специалистов настораживают консерванты (бензалкония хлорид, к примеру) и хаотичные комбинации с антибиотиками без показаний.

И – нет, просто менять препараты, как бывших, не получится: по словам доктора, принцип действия капель идентичен, вне зависимости от торговой марки. Как всегда, придется разбираться с отправной точкой драмы, а не с ее следствием.

Как расстаться навсегда?

Есть три пути: самый короткий и трудный, длиннее и попроще и, наконец, – в кабинет ЛОРа.

"Возможен вариант резкой отмены. Но стоит учитывать, что 3-7 дней будет очень сложно, заложенность будет выраженной. Постепенная отмена – уменьшение дозы, увеличение интервалов между применениями, закапывание только одной ноздри. Это, конечно, полегче, но требует больше времени, а еще сознательности и контроля. Не получается самостоятельно? Обращайтесь к врачу, он может назначить гормональные назальные спреи, промывания слизистой, а также установить изначальную причину заложенности носа", – объясняет Медеулова.

К слову, о причинах.

Не насморком единым...

...Страдает человек, неспособный вдохнуть "полной грудью". Особенно если мучения длятся дольше пяти дней. Помимо банального и очевидного, существуют:

упомянутый медикаментозный ринит;

аллергический ринит;

искривление носовой перегородки;

увеличенные аденоиды (у детей);

полипы;

хронический синусит;

гормональные изменения;

сухой воздух.

И только отоларинголог установит, какой ваш случай.

Добиться независимости

Вполне реально, если грамотно выстроить границы и соблюдать "дистанцию" с назальными спреями. Так, пользоваться ими можно не чаще 2-3 раз в сутки и не дольше недели, причем в строгом соответствии с возрастной дозировкой. Вдобавок при болезни:

используйте капли только при сильной заложенности ;

; делайте солевые промывания носа;

не закапывайте нос на ночь "просто для комфорта ";

"; не превышайте указанные выше сроки и частоту;

сосредоточьтесь на причине затрудненного дыхания (аллергия, инфекции и т.д.), а не на симптоме.

"Люди с гипертонией, сердечными проблемами, глаукомой, атрофическим ринитом, беременные и дети обязательно должны проконсультироваться со специалистом перед применением подобных средств!" – напоминает ЛОР.

Пока ожидаете приема доктора, помогите себе посредством промывания носа солевым раствором, увлажнения воздуха, теплого питья и ингаляции с физраствором.

А вот "народной мудростью", сулящей чудесное исцеление каждому, кто закапает нос соком лука, чеснока, алоэ, эфирным маслом, вдохновляться не стоит. Не поможет. А то и навредит.