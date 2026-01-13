Последняя капля: как победить зависимость от назальных спреев
Привыкание вырабатывается совершенно незаметно для самого зависимого. Болел – капал. Все чаще и чаще, ведь казалось, будто эффективность снижается. И вот старая хворь прошла, а новая – осталась. Без заветного, ставшего верным спутником жизни флакончика и не спится, и не естся, и не работается, и не отдыхается. Он, коварный флакончик, с деликатностью незваного родственника захватывает все больше пространства – от домашней аптечки до каждой сумки и кармана, а "съезжать" не торопится. И вы вздыхаете – все тяжелее, что характерно, но уговариваете себя: позже разберусь, ведь сейчас годовой отчет, ремонт, поездка на море, утренник у ребенка... Нужное – подчеркнуть. Не до того, короче говоря. Как-нибудь потом укажу наглецу на дверь. А в итоге "дышите им" годами, как герой какой-нибудь сопливой мелодрамы.
Здесь ведь как в исчерпавшем себя сожительстве: вроде и радости никакой совместная бытность не приносит, а вроде и расстаться уже слишком сложно. Слишком поздно. Слишком долго откладывалось на "завтра", "новый год", "отпуск". Но бежать из токсичных отношений необходимо – в этом психологи с врачами единодушны.
"Постоянное использование любых сосудосуживающих капель – вредно! Основная проблема кроется в привыкании, которое приводит к медикаментозному риниту: сосуды перестают нормально реагировать без капель, слизистая отекает еще сильнее, и нос "не дышит" без очередной дозы. Со временем это может привести к хронической заложенности, повреждению слизистой, снижению обоняния", – предупреждает отоларинголог Айгуль Медеулова.
Что не так с чудо-средством
Главный "ред флаг" обожаемой "пшикалки" – сосудосуживающие компоненты в составе. Они как раз обеспечивают своим преданным поклонникам хронический отек и атрофию слизистой, носовые кровотечения, снижение обоняния, ухудшение сна и головные боли, нездоровую "привязанность", а в перспективе – разбитое сердце. По крайней мере, проблемы с давлением и сердцем. Также специалистов настораживают консерванты (бензалкония хлорид, к примеру) и хаотичные комбинации с антибиотиками без показаний.
И – нет, просто менять препараты, как бывших, не получится: по словам доктора, принцип действия капель идентичен, вне зависимости от торговой марки. Как всегда, придется разбираться с отправной точкой драмы, а не с ее следствием.
Как расстаться навсегда?
Есть три пути: самый короткий и трудный, длиннее и попроще и, наконец, – в кабинет ЛОРа.
"Возможен вариант резкой отмены. Но стоит учитывать, что 3-7 дней будет очень сложно, заложенность будет выраженной. Постепенная отмена – уменьшение дозы, увеличение интервалов между применениями, закапывание только одной ноздри. Это, конечно, полегче, но требует больше времени, а еще сознательности и контроля. Не получается самостоятельно? Обращайтесь к врачу, он может назначить гормональные назальные спреи, промывания слизистой, а также установить изначальную причину заложенности носа", – объясняет Медеулова.
К слову, о причинах.
Не насморком единым...
...Страдает человек, неспособный вдохнуть "полной грудью". Особенно если мучения длятся дольше пяти дней. Помимо банального и очевидного, существуют:
- упомянутый медикаментозный ринит;
- аллергический ринит;
- искривление носовой перегородки;
- увеличенные аденоиды (у детей);
- полипы;
- хронический синусит;
- гормональные изменения;
- сухой воздух.
И только отоларинголог установит, какой ваш случай.
Добиться независимости
Вполне реально, если грамотно выстроить границы и соблюдать "дистанцию" с назальными спреями. Так, пользоваться ими можно не чаще 2-3 раз в сутки и не дольше недели, причем в строгом соответствии с возрастной дозировкой. Вдобавок при болезни:
- используйте капли только при сильной заложенности;
- делайте солевые промывания носа;
- не закапывайте нос на ночь "просто для комфорта";
- не превышайте указанные выше сроки и частоту;
- сосредоточьтесь на причине затрудненного дыхания (аллергия, инфекции и т.д.), а не на симптоме.
"Люди с гипертонией, сердечными проблемами, глаукомой, атрофическим ринитом, беременные и дети обязательно должны проконсультироваться со специалистом перед применением подобных средств!" – напоминает ЛОР.
Пока ожидаете приема доктора, помогите себе посредством промывания носа солевым раствором, увлажнения воздуха, теплого питья и ингаляции с физраствором.
А вот "народной мудростью", сулящей чудесное исцеление каждому, кто закапает нос соком лука, чеснока, алоэ, эфирным маслом, вдохновляться не стоит. Не поможет. А то и навредит.